博鰲蕭習會 陸釋放3大訊息

2018年04月10日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

陸美貿易戰開打，美國總統川普（左）展現典型的商人談判手腕，態度時而強硬時而放軟。他8日在推特上發文稱，「跟習近平永遠是好朋友」。（美聯社）

上海洋山港碼頭上的貨櫃。（法新社）

博鰲「蕭習會」今日登場。大陸涉台學者指出，「蕭習會」此時舉行意義重大，也釋放出3大訊息。一是證明北京不會放棄與任何台灣內部認同兩岸交流的力量；二是凸顯北京對台「官民區別」對待做法，繼續示警民進黨當局；當然也表明，在民族大義之前，大陸打擊「法理台獨」不會手軟。

一窺習對台思路風向球

大陸國家主席習近平與兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長，將於10日於博鰲論壇舉辦期間，舉行「雙邊閉門會談」；由於習近平剛連任國家主席，這場「蕭習會」也可望成為一窺習對台思路的風向球。

南京大學台研所所長劉相平指出，習近平在博鰲論壇期間仍然願意抽空會見蕭萬長，這不只是對蕭萬長這位老朋友的重視，更可凸顯這場「蕭習會」的意義重大。

蕭一言一行陸看在眼裡

劉相平稱，陳水扁執政時兩岸關係跌入谷底，當時蕭萬長就毅然率團參加博鰲論壇，如今兩岸又陷入政治僵局，蕭萬長仍舊挺身而出；蕭的一言一行大陸都看在眼裡。

劉相平強調，習近平此時見蕭萬長，就是向外界表明，儘管兩岸關係進程取決於大陸自身發展，但無論何時北京也不會放棄台灣任何願意支持兩岸交流、認同兩岸同屬一中、認同「九二共識」的黨派、團體乃至個人；這也充分符合習的兩岸一家親理念。

此外，劉相平稱，「蕭習會」上也會聚焦在相關惠台政策的議題上，習應會進一步表明大陸持續推動惠台政策，落實給予台胞「同等待遇」的立場；這也凸顯出，大陸當前對台大政方針將延續「官民區別」對待的做法。

劉相平認為，這種「官民區別」對待做法，一方面當然是為持續推進兩岸經濟社會文化等面向融合，另一方面，也是在示警民進黨當局，只要不認同兩岸一中，兩岸官方層面不可能有對話。

打擊「法理台獨」不手軟

此外，上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯說，雖然「蕭習會」將圍繞在兩岸融合發展主題，但相信習近平在會上，應會順帶提醒，在兩岸和平統一的民族大義前，大陸也絕不會停止打擊「法理台獨」。

(中國時報)