陸美貿易戰 不排除各退一步

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普8日在推特稱，儘管中美發生貿易紛爭，但跟習近平「永遠是好朋友」，態度又出現反覆。中國人民大學外交學系主任李慶四認為，川普本想仗勢壓人，但發現大陸不為所動甚至奉陪到底，踢到了鐵板，因此轉換面孔，改採軟硬兼施策略；他強調，大陸必須做好與川普長期鬥爭的心理準備，最後不排除雙方會各退一步，至於台灣處境，他認為無論如何，大陸能給予台灣的經貿好處，都遠大於美國能給台灣的。

李慶四表示，川普的經商信條是把目標訂到最高，即便最終達成時比最高目標退了一點，仍是收穫，眼前川普不想無所收穫，因此轉換面孔。

至於台灣在中美貿易戰的處境，他認為不排除在兩敗俱傷下台灣能找到一點機遇，但總體而言對台灣仍是不好的，因台灣若能從美國得到好處，必會失去從大陸獲取利益的機會，且美國能夠給台灣的經貿好處，也絕不可能多於大陸能給的。

為何川普對北京的態度「忽硬忽軟」？人民日報海外版微信號「俠客島」9日分析，這是川普的談判技巧之一，「我讓他知道，我不怕你，但是非常尊敬你。這是一種微妙的制衡。」

大陸外交部發言人耿爽昨天在例行記者會上回應，「美方一邊揮舞貿易制裁的大棒，一邊口口聲聲說願意談判。不知道美方這齣戲是演給誰看的？」

配合川普態度放軟，美國財政部長穆欽8日在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目《面對全國》中說：「我們預料不會發生貿易戰，我們目標是要跟大陸繼續討論，我不預期會有貿易戰。有可能會，但我全然不預期會這樣。」

(中國時報)

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