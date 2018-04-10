美打台灣牌 陸視情況針鋒相對

2018年04月10日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

面對兩岸關係日趨嚴峻，大陸海協會副會長孫亞夫表示，蔡英文總統所謂的維持現狀，是堅持在台灣是所謂「主權獨立國家」基礎上的「維持現狀」，其基點同樣是「台獨」。而因應美國打出台灣牌，大陸則要在「力量逐步發展壯大的基礎上」面對風險和挑戰，針對台海局勢實際情況採取「針鋒相對的措施」。

孫亞夫8日接受香港大公網記者專訪指出，各種「台獨」組織鼓噪台灣「法理獨立」，提出所謂正名、制憲、加入聯合國，甚至是「台獨」公投；如果民進黨及其當局接納這些極端「台獨」主張，會造成重大「台獨」事變，引起兩岸關係高度緊張動盪。

孫亞夫還稱，賴清德以行政院長身分，在立法院正式場合，公然標榜自己所謂「台獨工作者」的身分，「性質非常嚴重，影響也極其惡劣。」大陸有關方面採取點名批評的方式非常必要。

此外，孫亞夫進一步強調，民進黨及其當局與台灣一些激進「台獨」組織，雖各有主張，但共同點都是搞「台獨」。蔡英文所謂「維持現狀」，是堅持在台灣是所謂「主權獨立國家」基礎上的「維持現狀」，基點同樣是「台獨」。

孫亞夫提醒，推進和平統一會遇到很多困難，大陸要加強軍隊和國防建設，做好包括軍事鬥爭在內的各方面準備。如果確實發生「台獨」事實，導致「台獨」重大事變，大陸當然要採取各種必要手段，這些在《反分裂國家法》中寫的非常清楚。

至於，談及美國總統川普頻打台灣牌，孫亞夫稱，台海形勢基本結構是陸美台三角。大陸經過長期發展，力量越來越強，相較之下台灣就顯得越來越弱；「不希望中國實現和平統一的勢力感到緊張焦慮，會加強對大陸的遏制。」「在遏制大陸同時，加強扶持台灣力度，這變成美國一種基本態勢。」

孫亞夫認為，應對美國「台灣牌」，要靠大陸自身發展及戰略定力和自信。面對各種風險和挑戰，針對台海局勢實際情況，採取「針鋒相對」措施；另一方面則堅持「一中原則」、堅決反對「台獨」，持續推進兩岸經濟、社會、文化等方面交流合作。

(中國時報)