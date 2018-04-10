以色列彈襲敘空軍基地 14死

2018年04月10日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普甫於8日指控敘利亞政府軍和俄羅斯、伊朗要為敘國杜馬城化武攻擊案付出重大代價，敘利亞中部霍姆斯省境內，由敘、俄、伊共同使用的T4空軍基地9日凌晨便遭到多枚飛彈攻擊，造成包括伊朗人員在內共14人喪生、30人受傷。

以軍行動前曾知會美方

敘利亞當局一度懷疑美國與法國涉入，不過俄、敘兩國後來指控是以色列兩架F-15戰機，從敘國鄰邦黎巴嫩領空對該基地發動攻擊。這起事件讓敘利亞情勢更趨複雜與緊繃。以色列當局雖未承認對敘國動武，但以《國土報》引據美官員說，以方行動前曾知會美當局，但未事先告知俄政府。黎國「廣場」衛星電視台也引據敘境俄國專家稱，為避免激怒俄國，美軍不願直接攻擊敘國，而與以國協調，由以軍出手。

俄羅斯傳真社引據俄國防部指出，9日清晨3時25分到3時53分之間，以國戰機從黎國領空向敘境T4空軍基地，發射了8枚導引飛彈，其中5枚被敘國防空系統攔截擊毀，另3枚擊中基地西區造成傷亡，其中無俄國人。以軍過去曾兩度攻擊T4基地，摧毀了伊朗設於當地的無人機操控中心以及通訊系統。

以國拒絕評論相關報導

黎巴嫩軍方也指控以國4架軍機，9日清晨3時25分起侵入其領空，歷時約10分鐘。4機從地中海飛臨黎國沿岸的朱尼耶市，隨後向東往黎國鄰近敘國邊境的巴貝克市飛去。但黎國軍方未說明這些以國軍機是否攻擊了敘國T4基地。

軍事分析家指出，T4是敘境最大軍事基地，使用者包括伊朗革命衛隊特種部隊「聖城旅」，俄軍在當地也部署大批人員。支持敘國政府的軍機經常從這裡出發，轟炸敘境反抗軍控制區。

「敘利亞人權觀察」組織稱，這次飛彈攻擊造成14人喪生，其中多為伊朗人員，或伊朗所支持多國籍民兵團體成員。俄羅斯國防部與外交部已正式要求以方說明，然尚未獲得回應。以國軍方與駐莫斯科大使館等都拒絕向媒體評論相關報導。

美續追究化武攻擊責任

美國五角大廈表明與此事無關，但會「持續密切觀察情勢發展」，也會支持各項外交努力，追究敘境7日造成婦孺傷亡的化武毒氣攻擊責任歸屬。

美國總統川普去年4月曾下令駐地中海美海軍兩艘神盾艦發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，攻擊敘國霍姆斯省政府軍實施毒氣攻擊的根據地「沙伊拉特」空軍基地，懲罰敘國巴夏阿塞德政權使用化武攻襲平民，造成包括兒童在內上百人傷亡。

(中國時報)