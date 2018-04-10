川普撤軍說 阿塞德放膽蠻幹

敘利亞政府軍的坦克和士兵8日聚集在首都大馬士革東邊的杜馬城外圍，準備進攻這個被反抗軍盤據的城市。此前一天，當地疑似遭到政府軍發動大規模化武毒氣攻擊。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
敘利亞反抗軍盤據的杜馬城7日疑似遭到政府軍化武攻擊，造成慘重傷亡。這張影片攫取的畫面顯示，志工人員在當地一處臨時醫療站用水噴灑一名遭到攻擊的小女孩。（法新社）

敘利亞政府軍疑似以化武對付平民，美國共和黨聯邦參議員麥肯指出，川普日前宣稱美軍將很快自敘撤離，才讓敘利亞總統巴夏．阿塞德放膽蠻幹。法國總統馬克洪8日與川普通電話，雙方決定聯手做出強烈回應。法國並要求聯合國安理會9日召開緊急會議，已有9國響應。

川普上周表示，希望在敘協助打擊恐怖聖戰組織「伊斯蘭國」（IS）的2千美軍地面部隊撤離，但顧問群勸川普稍安勿躁，應待確認IS已遭殲滅再說，以免阿塞德的盟友伊朗坐大。麥肯認為，川普的撤軍說加上美國的無所做為，反倒鼓勵阿塞德大膽發動攻擊。

麥肯說，川普去年「果斷回應」敘政府軍對平民的化武攻擊，這次應同樣強勢，以昭告阿塞德要為戰爭罪行付出代價。麥肯所指的是去年4月，敘叛軍控制的坎謝昆鎮遭化武襲擊，美方情資直指阿塞德是主謀。2天後，川普批准飛彈攻敘計畫後，以晚宴款待來訪的大陸國家主席習近平，晚宴結束前，美艦朝敘國沙伊拉特空軍基地發射59枚巡弋飛彈。

另一位共和黨資深參議員葛蘭姆同樣呼籲川普採取行動，不要像前朝只會嘴上說說。副總統彭斯也發文呼應川普，「阿塞德政權與它的靠山，必須終結其野蠻行為。誠如總統所言，該負責任的人要付出巨大代價。」

川普預訂9日與軍方高層會晤，他的國土安全與反恐顧問博塞特稍早曾稱，白宮不排除對敘國發動另一次飛彈攻擊。國家安全顧問波頓當天也正式走馬上任，去年他曾大力支持川普對敘軍事行動。

法國總統馬克洪8日與川普熱線，同意雙方強硬回應敘國政府，並由法國出面，要求聯合國安理會在9日召開緊急會議。包括美、英、法、安理會本月輪值主席國秘魯、以及科威特、瑞典、波蘭、荷蘭及象牙海岸等9個安理會成員國，都加入聯署。

在川普點名大罵俄羅斯總統普丁應為化武攻擊付出代價之際，俄方也呼籲安理會在9日就「國際和平與安全的威脅」相關議題召開會議。

(中國時報)

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