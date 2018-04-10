川金會討論無核化 北韓點頭

2018年04月10日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普和北韓領導人金正恩預計5月要舉行的川金會愈來愈有譜了。美朝雙方不僅已祕密接觸溝通，北韓更告訴美方，準備在美朝峰會上討論朝鮮半島無核化問題。而來自南韓青瓦台的消息稱，本月27日兩韓峰會上，南韓盼說服金正恩做出能令美國信服的無核化先行措施，若進展順利，5月的川金會甚至可能就2020年完成無核化的路線圖達成協議。

川金會能否順利登場，最新情況是：雙方已透過北韓駐聯合國的辦事處（紐約渠道）接洽，而雙方情資人員也利用另一個祕密管道進行交涉。

值得注意的是，北韓在雙方交涉時，直接告知美方有意就朝鮮半島無核化舉行磋商，這是北韓首次向美方傳達願意和川普會晤磋商無核化。

在此之前，美國僅能透過南韓政府間接了解北韓對於川金峰會的意向與意願。北韓之前的沉默讓美國官員一度緊張，擔心南韓高估了北韓對核武談判的意願。

美國中央情報局近日證實，雙方情報人員已在第三地接觸，而且目前的會前會已進展到磋商會談地點的階段。美國多年來為美朝峰會訂下的先決條件是：北韓要放棄核武，否則一切免談。但核武在北韓看來是生存要件，除非美國從南韓撤出駐軍，並撤掉在南韓與日本建構的核保護傘，同時保證不推翻平壤政權，北韓才會考慮放棄核武。

不過隨著美朝峰會成真的可能性愈來愈高，專家認為，川普願與金正日會晤，代表北韓在外交上的一次勝利出擊，接下來北韓所受經濟制裁也可望放寬。現在就剩下雙方對無核化的定義能否達成共識。

南韓《中央日報》9日報導，兩韓「文金會」本月27日登場，熟悉籌備過程的一位執政黨人士透露，南韓將以斡旋者身份，說服金正恩做出足以令美國信服的無核化先行措施，而南韓必須同時向金正恩明確轉達川普為保障北韓體制所承諾採取的舉措。

報導稱，若進展順利，5月的美朝峰會甚至可能就2020年完成無核化的路線圖達成協議。2020年是川普第一個4年任期（2021年1月任期結束）的最後一年，這一目標旨在「川普於其任期內實現朝鮮半島無核化」。

(中國時報)