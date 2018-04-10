安倍籲美韓 勿解除對朝制裁

2018年04月10日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京9日電 ／東京9日電

日本首相安倍晉三9日在參院決算委員會上答辯時表示，過去南北韓高峰會談並未促成北韓非核化，南韓與美國必須達成共識，在北韓未採取具體行動前，就不應解除對北韓的制裁。

安倍強調，光憑北韓答應對話，是不能對其解除制裁或提供支援的，在兩韓、美朝峰會舉行前，應確認此一基本想法。安倍預定本月17日至20日訪問美國，將與美國總統川普舉行峰會，擬再度確認美日韓3方對北韓政策的合作體制，同時要求川普在美朝高峰會談上，提出北韓綁架日人問題。

隨著美、韓與北韓之間急速的外交進展，日方有掩不住的憂慮，安倍日前就在參院表示，「不能只要求北韓放棄（射程可達美國的）洲際彈道飛彈，還必須要求北韓也放棄短程、中程彈道飛彈。」

此外，對於美日經貿問題，川普會向安倍提出什麼樣的交易，日本政府也完全無法預知。日本方面希望爭取美國進口鋼鐵等製品課稅的豁免權，美國則希望與日本展開雙邊的自由貿易協定（FTA）的談判，這次川普會出什麼招，日本是否能招架得住，值得關注。

儘管朝鮮半島情勢降溫，國際間對北韓的制裁並未放鬆。大陸商務部8日透過官網宣布，擴大禁止向北韓出口能用作大規模毀滅性武器的設備，當中涉及32項「兩用物項」（具民生和武器雙重用途的物品），包括粒子加速器以及離心機等。禁令即日起生效。

商務部公告指出，這次清單反映聯合國安理會針對北韓的制裁決議。清單主要有兩大項，分別是「與大規模毀滅性武器有關的兩用物項」，包括輻射探測監測設備、粒子加速器等；以及「常規武器兩用品」，包括生物製劑、放射性物質、炸藥及引爆裝置。

(中國時報)