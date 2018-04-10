罪狀16條 李明博遭起訴

南韓前總統李明博9日遭檢方起訴16項罪名。在首爾火車站，不少通勤民眾透過電視新聞關心此事的發展。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南韓前總統朴槿惠6日才遭一審判處24年重刑，另一位前總統李明博9日也被檢方正式起訴。檢方認定，李明博涉嫌收受110億韓元（約台幣3億元）賄款以及侵吞公款、逃漏稅、瀆職、濫用職權等共16項罪名。繼全斗煥、盧泰愚、朴槿惠後，李明博也成為南韓第4位必須接受法庭審判的前總統。

檢方指出，2013年卸任的李明博涉嫌在2008年4月至2011年9月間，透過總統府青瓦台前總務企劃官金伯駿、前附屬室室長金禧中等親信，向國家情報院收受7億韓元（約台幣1900萬元）的「特殊活動經費」。

現年77歲的李明博另涉嫌向三星電子收受585萬美元（約台幣1.7億元），用於支付汽車零件製造商DAS在美國的訴訟費；他還收受南韓友利金融控股公司會長李八成提供的22.5億韓元現金與價值1230萬韓元的西裝、大保集團的5億韓元、前國會議員金小南的4億韓元、ABC商社的2億韓元、能仁禪院的3億韓元等賄款，涉賄總金額達111億韓元。

此外，李明博疑似在1991年至2007年間，透過自己旗下的DAS公司祕密籌資，並貪汙349億韓元（約台幣9.5億元）。這筆資金主要用於李的政治活動和家庭生活費用。李也涉嫌濫用職權，在妻弟金載政去世後插手其遺產處理；以及洩露並隱匿3402份青瓦台文件。

接下來檢方將凍結李的資產，防止他脫產，並持續針對他的夫人金潤玉和兒子李時炯等人進行調查。據南韓媒體報導，若全部罪名都成立，李明博最高可能面臨無期徒刑。

(中國時報)

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