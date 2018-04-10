簡訊恐嚇妻舅 寒舍少東被訴

前寒舍餐飲董事長蔡伯府因與妻子黃閔暄感情不睦，涉嫌傳簡訊恐嚇大舅子。圖為2人婚宴時甜蜜情景。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前寒舍餐飲董事長蔡伯府，因與妻子黃閔暄感情不睦，去年10月間多次傳簡訊恐嚇大舅子黃柏瑜「要綁架你兒子」、「放火燒你家」、「以後不要讓我在艾美看到你」，翌日並赴黃母家裡。蔡伯府因而被控涉嫌恐嚇、侵入住居罪。台北地檢署9日依恐嚇罪起訴他；蔡另被控侵入住居，因黃撤告獲不起訴。

為小孩問題 埋下衝突

蔡伯府是寒舍集團創辦人蔡辰洋的大兒子，2004年與自家飯店員工黃閔暄結婚，情節宛如韓劇《情定大飯店》，一度傳為佳話，但之後夫妻感情不睦。

2015年間，1名李姓超跑業務員在餐廳上廁所，疑似滑倒摔死，其妻整理遺物時，發現丈夫與黃閔暄有曖昧的LINE對話紀錄，怒告黃女涉嫌妨害家庭。事後雙方達成和解並簽下保密條款，李妻同意撤告，台北地檢署去年12月將黃女不起訴。

起訴書指出，蔡因與妻子黃閔暄感情不睦，疑因小孩問題，與妻舅不合。蔡去年10月28日下午在大陸上海市，先以LINE傳2通恐嚇訊息給黃女「我等等就叫人綁架豬小弟（黃女哥哥黃柏瑜之子），叫妳哥哥小心一點」、「如果小孩妳敢帶走，我就放火燒妳媽媽光復南路的家」。

嗆綁架燒屋 辯稱喝醉

黃女將恐嚇訊息拿給哥哥黃柏瑜看，黃男以LINE回傳蔡「你要綁架我兒子喔？我現在先去警察局備案」，蔡再回傳「我什麼事情都做的出來，不要惹我」、「你等我到你媽媽家放火」。

之後，蔡又錄製3通語音內容「我就是恐嚇，怎麼樣，我恐嚇你」、「你以後不要讓我在艾美看到你，我叫健身教練把你揍扁，把你關起來，我自己來揍你，把你關在健身房裡面」、「我現在什麼事情都做的出來」，2度傳送恐嚇黃。

翌日，蔡以帶回小孩等理由，前往黃男與母親同住的光復南路住處，事後黃男報警提告妹婿蔡伯府涉嫌恐嚇、侵入住居罪。

檢方調查時，蔡承認有錄製語音內容，但辯稱喝醉了，另他沒有發送LINE文字訊息，但檢方不採信，依法提起公訴。至於蔡被控侵入住居罪部分，因黃撤告，獲不起訴處分。

(中國時報)

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