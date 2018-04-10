殺警案夜店 舞池竄火光

2018年04月10日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

4年前捲入台北市殺警案的信義區夜店「SPARK」，雖改名為「ELEKTRO」經營，仍偶有酒客衝突事故。昨天凌晨1時許，竹聯幫平堂成員招待澳門黑幫分子到該店消費，疑在該店舞池與酒客肢體碰撞後，雙方先推擠扭打，接著有人丟擲信號彈，舞池頓時火光四射，嚇得舞客紛紛走避，店家緊急滅火、疏散人群，幸未造成傷亡，警方已介入偵辦。

ELEKTRO的前身「SPARK」即是衍生2014年夜店殺警案導火線，信義警分局偵查佐薛貞國在夜店樓下遭中山聯盟10多人圍毆致死，時任市長郝龍斌強勢要求臨檢，店家歇業一陣子，市長柯文哲上任後，股東改組易名，重起爐灶。

警方表示，殺警案後，每逢夜店開業即會安排規模不一的臨檢，並在散場後於外圍路口加強巡邏，但仍有零星酒客衝突；警方不能容忍黑道在夜店滋事，甚至引爆任何危險物品，一旦發生火災，後果不堪設想，將加強該店擴大臨檢，嚇阻幫派囂張氣焰。

警方調查，疑似竹聯幫平堂已故堂主田震宇的貼身小弟「小勇」，昨天凌晨招待澳門14K幫派分子至ELEKTRO夜店消費小酌，期間平堂的38歲羅姓男子與不認識的22歲陳姓酒客在舞池有肢體衝突，雙方先是推擠叫囂。

接著，羅男竟在舞池丟擲引燃信號彈，現場冒出火光、煙霧瀰漫，雖然當時店裡音樂震天價響，但突如其來的火光與濃煙，仍讓人群驚慌失措，紛紛走避。店家安管人員發現立即滅火，並疏散人群，幸好沒發生火燒或踩踏等人員傷亡意外。

轄區信義警分局當時在夜店所處的ATT 4 FUN大樓外巡邏守望，獲報後立即上樓察看，但丟信號彈的一方已先鳥獸散，留下衝突的另一方陳姓男子在場。

陳告訴員警，他不認識對方，僅因舞池碰撞口角，對方不知從何處拿出信號彈，火光飛射差點燒到他。警方查扣燃燒殆盡的信號彈，並根據其他酒客指證，過濾入場資料、監視畫面，已鎖定竹聯幫平堂羅姓男子涉案，將傳喚他到案，依公共危險罪嫌偵辦，並函請消防局參處。

(中國時報)