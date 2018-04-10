代不及格挨打百下 高工生手掌挫傷

2018年04月10日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮高工傳出老師疑似針對性體罰事件。許姓國文老師規定學生成績若未滿60分，少1分就打1下，1名考了60分的學生，卻無故被老師指定「代打」，要承擔其他同學一半的過錯，當天班上10餘名學生不及格，他被挨打100多下，打到木條裂開、手掌紅腫挫傷。老師則稱「學生曾批評機械科及班級事務」，校方今將舉行教評會討論。

學生挨打後深感不平，向教官、家長求救，經醫院驗傷，診斷書寫著「右手大魚際處挫傷」，該名學生家長更憤而投訴媒體。

「從來沒看過有老師這麼處罰學生！」家長表示，不解兒子考及格卻要代替別人挨打，質疑老師有針對性，孩子也表明「不想再看到該名老師」。

校方認為老師處罰不妥，立即通報教育部校安系統，也找來該班19名學生調查、請學生們寫下事發經過，依教育部規定，通報後2天內要召開校教評會，因中間適逢清明連假，預計今天會舉辦教評會針對體罰案做討論。

校方表示，經詢問該許姓老師為何針對單一學生處罰，老師的回應是「學生曾批評機械科及班級事務」。

校方昨特別開輔導室讓該名挨打學生休息，避免他直接跟體罰老師接觸，並另外安排其他老師為他補進度，而其他同學也將進行心理輔導，至於之後該名導師是否調離該班級，將一併於教評會中討論。

(中國時報)