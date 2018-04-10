夜店揮拳不認罪 余祥銓被起訴

2018年04月10日 04:11 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

藝人余天的兒子余祥銓，去年12月10日凌晨在信義區夜店Vibe喝酒後，因不滿女性友人不願與他一起離開，竟遷怒高姓男子，出拳毆傷高男。台北地檢署9日依傷害罪起訴余祥銓。對此，余祥銓回應表示，起訴不代表有罪，現在只能等待司法調查結果。

余祥銓接受媒體採訪時指出，對方指控的都並非事實，他會把這些情形向法官交代清楚；另外他很想知道提告人的目的是什麼，到底想要什麼？老爸余天則低調回應表示，不知道兒子被起訴，且兒子也沒找律師，實話實說就好，會再去了解看看。

起訴書指出，33歲余祥銓與高男素不相識，2人在去年12月10日凌晨2時許，分別與女性友人Yumi、Jasmin到北市信義區夜店Vibe喝酒。

4人離開夜店後，Yumi因不願與余一同離去，見高男及Jasmin攔下計程車，遂跑到2人欲搭乘的計程車旁，余因而心生不滿，出拳毆擊高男臉部，高男受到右側臉部擦挫傷、頭痛等傷害，當場報警。

員警將余、高等人帶回警局，高男當天凌晨趕到醫院驗傷，並檢具診斷證明書提出告訴，警方依傷害罪將余移送北檢偵辦，檢方訊後諭令余以3萬元交保。

檢方傳喚余祥銓調查，余在庭訊後接受媒體詢問時，否認動手打人，並怒批高男「來蹭酒又蹭妹，把妹就自己付錢，憑什麼都我付？」不過，由於檢方傳喚當天在場的女性友人Yumi等人作證，證稱Yumi因不願與余一起離開，余動手打人，檢方因高男及證人指證歷歷，因此不採信余祥銓辯詞，依法起訴。

(中國時報)