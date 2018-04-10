柯P今施政報告 藍綠算總帳

2018年04月10日 01:42 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會9日開議，台北市長柯文哲今、明2天將赴議會施政報告，今年適逢選舉年，藍綠議員勤跑基層拜票，也不忘瞄準重點議題「強力監督」柯市府。針對北農人事案、大巨蛋、立院土地撥用等議題，藍營嗆聲要柯P講清楚；綠營則冷處理，打算專注政策面討論，避免被歸類為「柯粉」或「柯黑」。

藍議員嗆聲杯葛

本屆北市議會進入倒數第2個會期，藍營議員個個磨刀霍霍，準備在施政報告前杯葛柯上台。市議員秦慧珠說，市府趁著議會休會期間，偷偷跟立法院勾結，出賣市民權益，少收每年5000萬租金，不賣地卻私下搞換地，這是公然挑戰議會、踐踏民意。

秦慧珠還說，大彎北段商業宅政策，市府更是說一套、做一套，柯文哲許多政策不只市民無法接受，還搞到天怒人怨，今天會要求柯施政報告前說清楚講明白。她放話，這會期絕對會強力監督市府，柯的連任之路恐怕會備受艱辛。

國民黨議員汪志冰也表示，市府在北農爆發接連休市害慘農民後，處理事情推來推去、亂七八糟，外界都搞不清楚真相是什麼。另，大巨蛋審查因遠雄的動作有新變數，柯文哲應有明確的方向和交待，這些都要問個清楚。

民進黨議員許淑華則說，黨團不打算杯葛柯，會讓報告完再針對政策內容質詢，主要會鎖定交通、托育政策、老人共餐等民生議題，也會關注雙子星案招標狀況。她強調，柯上任3年多來嘴巴說的很多，但執行狀況不如預期，會回歸政策面好好質詢，希望就事論事，不要又落入「柯粉」或「柯黑」的討論。

綠聚焦民生議題

「我一定會K他！」過去施政報告總會送柯「大禮」的議員王世堅嗆聲，柯文哲每隔一陣子就要釘一下，否則螺絲沒鬆緊，天天都在「走鍾」。他不滿說，柯現在根本無心市政，天天想著連任，明天一定會送上禮物，好好K他一頓，讓柯把螺絲拴緊。

北市府發言人劉奕霆表示，北農人事案、大巨蛋等議題，陸續都有跟外界說明，若有必要仍會在議場上與議員溝通。

(中國時報)