柯P今施政報告 藍綠算總帳

台北市長柯文哲今將赴議會施政報告，藍營議員個個磨刀霍霍。圖為北市教育局舉行「職人十堂」線上課程發表，現場邀請稻江護家學生為柯文哲剪頭髮。（趙雙傑攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市議會9日開議，台北市長柯文哲今、明2天將赴議會施政報告，今年適逢選舉年，藍綠議員勤跑基層拜票，也不忘瞄準重點議題「強力監督」柯市府。針對北農人事案、大巨蛋、立院土地撥用等議題，藍營嗆聲要柯P講清楚；綠營則冷處理，打算專注政策面討論，避免被歸類為「柯粉」或「柯黑」。

藍議員嗆聲杯葛

本屆北市議會進入倒數第2個會期，藍營議員個個磨刀霍霍，準備在施政報告前杯葛柯上台。市議員秦慧珠說，市府趁著議會休會期間，偷偷跟立法院勾結，出賣市民權益，少收每年5000萬租金，不賣地卻私下搞換地，這是公然挑戰議會、踐踏民意。

秦慧珠還說，大彎北段商業宅政策，市府更是說一套、做一套，柯文哲許多政策不只市民無法接受，還搞到天怒人怨，今天會要求柯施政報告前說清楚講明白。她放話，這會期絕對會強力監督市府，柯的連任之路恐怕會備受艱辛。

國民黨議員汪志冰也表示，市府在北農爆發接連休市害慘農民後，處理事情推來推去、亂七八糟，外界都搞不清楚真相是什麼。另，大巨蛋審查因遠雄的動作有新變數，柯文哲應有明確的方向和交待，這些都要問個清楚。

民進黨議員許淑華則說，黨團不打算杯葛柯，會讓報告完再針對政策內容質詢，主要會鎖定交通、托育政策、老人共餐等民生議題，也會關注雙子星案招標狀況。她強調，柯上任3年多來嘴巴說的很多，但執行狀況不如預期，會回歸政策面好好質詢，希望就事論事，不要又落入「柯粉」或「柯黑」的討論。

綠聚焦民生議題

「我一定會K他！」過去施政報告總會送柯「大禮」的議員王世堅嗆聲，柯文哲每隔一陣子就要釘一下，否則螺絲沒鬆緊，天天都在「走鍾」。他不滿說，柯現在根本無心市政，天天想著連任，明天一定會送上禮物，好好K他一頓，讓柯把螺絲拴緊。

北市府發言人劉奕霆表示，北農人事案、大巨蛋等議題，陸續都有跟外界說明，若有必要仍會在議場上與議員溝通。

(中國時報)

小綠突圍 要把民進黨國民黨化 新聞透視－挑戰地方傳統勢力 硬…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。