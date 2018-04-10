機場捷運票價貴 通勤族不愛

機場捷運高運價，影響通勤民眾搭乘意願，不少人寧願搭公車再轉搭北捷系統。（葉德正翻攝）

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中國時報
／新北報導

桃園機場捷運2月喜迎2000萬搭乘人次，但分析數據，台北車站平日一天進出站有2萬7000多人次，興南站卻僅99人次，平均1小時不到10人進出站，堪稱北部最荒涼捷運站，林口站人次更逐月衰退，新北市交通局直言，票價過高是運量無法提升的根本原因，直達、普通票價分流，才能吸引通勤客興趣。

直達、普通票價應分流

機捷在去年3月正式營運，讓北北桃1小時生活圈正式成形，大幅縮短台北到桃園時間，但單趟台北車站（A1）到機場一航廈（A12）全票160元價格讓不少民眾望之卻步。

機捷一開始半價促銷，吸引民眾抱持嘗鮮心態搭乘，但恢復原價後，搭乘人數成長緩慢，截至目前21站每日5萬多人次的運量，僅相當於台鐵樹林車站單日運量。

且除北車、機場一、二航廈，其他車站成長有限，其中林口站假日進出人次從2017年4月間的每天6000多人次，逐月下滑，今年1月間，每天進出剩不到4000人次。

不少民眾寧願搭台鐵

新北市交通局副局長、機捷董事鍾鳴時指出，機捷雖串接北北桃生活圈，但系統獨立於世，搭機捷非但沒有悠遊卡8折優惠，進入台北捷運還得重新刷卡付費，民眾根本「霧煞煞」。

鍾鳴時說，以旅客人次的最少的興南站到台北車站票價為例，全票單程要160元、老人優待半價80、兒童8折128元，但興南站相當靠近桃園中壢火車站，搭乘台鐵中壢到台北車站區間車全票僅57元，自強號也只要89元，不少民眾寧願搭台鐵。

鍾鳴時指出，機捷設計之初直達車與普通車票價不一，機場捷運除有機場快鐵的功能，也有都會區捷運輸運功能，本就應該針對不同的客群有不同的定價策略，但桃捷卻比照台鐵、高鐵模式，無論直達或各站皆停均一視同仁，導致站間票價達30元，缺乏吸引力；也因機捷與北捷系統不合，無法加入4月中旬上路的雙北1280元公共運輸定期月票。

鍾鳴時說，機場出入國旅客對高票價忍受度較高，但一年能出國幾次？能真正撐起一條捷運營運的是廣大通勤族，也希望機捷在兩年一次的運價調整，能夠將通勤者因素納入考量。

(中國時報)

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