推離岸風電 苗栽培綠能人才

離岸風力發電不僅對環境危害最小，也因海上風速較大沒有亂流與高山阻擋，發電效率較陸上風場高。（上緯新能源公司提供）

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中國時報
／苗栗報導

中央推動再生能源，並全力建置海上陸上風力發電機組。苗栗縣目前在竹南、後龍外海打造2處總裝置容量128百萬瓦（MW）的離岸風場，未來將設置85座風力發電機組，可望帶來506百萬瓦的電力，造福12萬8000戶家庭用電。

苗栗縣府也與能源公司簽訂人才培育合作備忘錄，期盼結合產、官、學共同推動離岸風力，培育綠能人才。

苗縣府簽合作備忘錄

台灣中部因風速好，具有發展風力發電潛力，目前苗栗縣竹南、後龍、通霄、苑裡沿岸設置有66具陸上風力發電機，約帶來170百萬瓦的電力，但風力發電機組不但容量小不能做為基載電力外，也曾因距住宅區太近，運轉噪音影響居民生活及健康。

中央日前力推離岸風力發電計畫，上緯新能源董事長蔡朝陽表示，國內離岸風電發展必須在地深耕，因為離岸風力不僅對環境危害最小，也因海上風速較大沒有亂流與高山阻擋，離岸風場發電效率比陸上風場還高，每1百萬瓦的減碳量為2千噸，苗栗2座離岸風電機組，累計減少排碳量高達43座大安森林公園，為台灣再生能源永續發展奠定基礎。

盼風電與漁民能雙贏

苑裡反瘋車自救會發言人、西平里長陳薈茗說，對於離岸風力的建置樂觀其成，但她仍強調離岸風力的建置範圍仍屬海洋生態最豐富的區域，勢必會減少漁獲影響生計。期盼中央與能正視漁民的生計，延長離岸邊的距離，共創雙贏。

苗栗縣縣長徐耀昌指出，台灣四面環海，最適合開發海洋風力發電能源，竹南、後龍外海更具備離岸風場的條件，期待未來與麥格理、上緯、南龍區漁會合作推動離岸風電產業。尤其，上緯結合國立聯合大學開設海能離岸風電專業學程，年輕學子在學用兼備環境中，能夠留在苗栗為地方服務，就近照顧父母、家庭。

(中國時報)

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