反屠宰場遷烏日 民代衝市府

「反對屠宰場，還我體育場！」立委江啟臣（左二起）、顏寬恒及10多名國民黨議員，與500多名自救會成員、居民到市府抗議。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

反對屠宰場遷建烏日區自救會9日率500多名民眾到市府抗議，高喊「林佳龍出來！」立委顏寬恒與近10名藍營議員衝上9樓，要求正在主持市政會議的市長林佳龍接陳情書；議員數度拍打玻璃門，僵持10多分鐘。林佳龍會後到廣場向民眾允諾擇期好好討論，強調會以最高標準推動降低環境衝擊。

變更體育場用地 居民光火

「反對屠宰場，還我體育場！」反對屠宰場遷建烏日區自救會長吳瓊華與立委江啟臣、顏寬恒，及10多名國民黨議員到市府抗議，抨擊藐視烏日民眾權益，不滿原是體育場用地，將改為屠宰場；說明會在9日下午，民眾都去上班上學，選這時間誰來聽說明會？

江啟臣、顏寬恒說，該用地原本是興建焚化爐時，地方爭取回饋的體育用地，為何要強制變更成屠宰場？地方說明會先斬後奏欺騙鄉親，要求林佳龍出來說明。

以最高標準推動 降低衝擊

眼看陳抗情勢愈來愈擴大，林佳龍還在主持市政會議，立委和議員們衝到市府9樓；包括顏寬恒及李中、顏莉敏、朱暖英等人，在9樓高喊「林佳龍出來！」抗議聲迴盪市府。

直到11點5分林佳龍開完會議，出面向議員表示說明會已延期，會再與民眾溝通；隨後下樓到廣場向民眾釋出善意，表示會再擇期好好說明，才平息民眾怒火。

林佳龍表示，台中需要有肉品市場不管位於哪裡？市府秉持最高標準，規畫新的肉品市場用循環經濟，廢水處理採循環經濟設施，配合水資源中心同步規畫；附近交通動線與所有配套措施，都會以最嚴格標準來做。

(中國時報)

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