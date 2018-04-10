高雄鐵路地下化 拚8月底通車

2018年04月10日 01:42 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄鐵路地下化力拚8月底全線通車，立委李昆澤9日邀集交通部長賀陳旦、台鐵局等單位視察，賀當場承諾8月如期如質完工，運輸功能沒有問題；鐵改局說，最快7月中旬履勘，不過全新高雄車站得等5年後才能與大家見面。

李昆澤指出，高雄鐵路地下化北起左營、南至鳳山，全長15.37公里，沿線增設8座地下通勤車站，以台鐵捷運化方式，與大眾運輸系統密切結合。他提醒8月通車後，新高雄火車站要做好最嚴格安全疏導，不要讓民眾暴露在大工地通勤。

高雄車站新站同樣連結捷運，至於民眾引頸期盼的高鐵南伸計畫，李昆澤表示，傳統火車使用窄軌、高鐵使用寬軌（標準軌），希望交通部評估高鐵延伸至高雄火車站可行性，及研議使用第3軌銜接克服技術困難。

通勤車站5月底完工

鐵改局南部工程處長伍育德指出，通勤車站5月底將完工，第1階段高雄車站僅會完成1/4，待正式鐵路地下化後，將啟動第2期車站區域大樓工程，預計民國112年8月完工。

伍育德提及，鐵路地下化工程預計7月中下旬後，找相關單位履勘消防安全、旅運設施等細項，一旦驗收過關後，將進行「切軌」作業，切換地面軌道接到地下軌道，將選擇某個周日清晨進行，以降低對交通運輸衝擊。

新高雄火車站曝光

全新高雄火車站由荷蘭知名麥肯諾建築師事務所打造，昨首度在鏡頭前曝光，頂棚天花板已見雛形，採用不規則圓形構造，營造廟埕廣場燈籠意象，頂棚上方也規畫自行車道和散步休閒空間，搭配東西兩側綿延15公里綠園道，可遠眺壽山和大武山景緻。

(中國時報)