北市智慧站牌設置 挨轟大小眼

2018年04月10日 01:42 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市府推動公車站點智慧化，方便民眾即時掌握公車動態，全市3280個公車站點，已有1338站設有智慧型站牌，建置率約41％。市議員周柏雅發現，文山、士林和北投區設置比率明顯偏低，北投區智慧站牌僅占20％，遠比市中心少2倍，質疑公運處設置標準不一，是製造「城鄉差距」的元凶。

周柏雅指出，全市現有1338個智慧型站牌，文山區智慧站牌僅占公車站點的33％，士林區設置率僅28％，北投區460站僅93站有智慧型站牌，設置率僅20％；反觀松山區、大安區設置率高達6到7成，資源分配實在不合理。

周柏雅說，若以各公車站點服務的戶籍人口來看，文山區每站點服務人口數比全市平均值還要多302人，北投區服務人數更多，高於平均值751人，可見智慧站牌設置與服務人口數關聯不大。進一步詢問各站點每日運量，公運處竟回覆「沒統計相關數據」，他質疑，沒有運量統計，怎麼評估使用需求？

公運處主祕楊欽文則說，智慧站牌建置，通常以議員、里長提出需求為優先。很多公車路線終點站都設在北投、文山區，回程站點沒有候車需求，都是下車乘客居多，市區則是雙向都有候車需求，設置密度自然較高。

另外，文山、士林、北投區老舊社區多，部分人行道有突出物，通道也不夠寬，還涉及地下管線等條件，都會影響建置率。

(中國時報)