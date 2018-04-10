全中運4月21登場 林佳龍點燃聖火

2018年04月10日 01:42 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

107年全國中等學校運動會，將於4月21日至26日舉行，今年由台中市政府主辦。9日由市長林佳龍在市府前廣場點燃聖火，將自9日起從台中以順時針方向進行12天，全國、離島及台中市境內聖火傳遞，為全中運揭開序幕。林佳龍期勉選手比賽過程中，自我超越爭取好成績。

台中市政府教育局在市政大樓府前廣場，舉辦「107年全國中等學校運動會聖火引燃及全國起跑記者會」；由市長林佳龍、教育部體育署副署長林哲宏、教育局長彭富源、運動局長王慶堂等人，利用動能轉電能方式，合力踩動自行車點燃107年全中運母火座。

林佳龍說，全中運聖火自9日起，從市府出發順時針至台灣各地傳遞聖火；期勉選手在這次賽事中都能獲得傑出成績，並發揮運動家精神，公平競爭、自我超越，勝不驕、敗不餒，台中也會善盡地主之誼，讓選手們賓至如歸。

副署長林哲宏表示，今年比賽項目達18種，參與學生有1萬多人，是全中運歷年來規模最大的一次；台中市運動風氣不斷提升，並擁有優良運動場館，希望這次選手在優質運動環境下都能創造更好成績。

教育局強調，這次全中運有全台22縣市參賽，參賽人數約1萬5000人，競賽種類包括自由車、輕艇、田徑、游泳、羽球、跆拳道等18種；競賽場地遍及台中市山、海、屯及市區。

(中國時報)