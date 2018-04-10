新聞透視－挑戰地方傳統勢力 硬仗難免

2018年04月10日 01:42 中國時報 張朝欣

棄教職參選鄉長，需要破釜沉舟的決心與勇氣，台西國小校長戴進隆用翻轉台西故鄉的理念，遞出辭呈用行動展現信念，面對尋求連任的現任鄉長與鄉代會主席的參選，政治素人與地方傳統政治勢力的對壘，令鄉民相當期待。

50歲的戴進隆從國小教師、主任做起，2011參加雲林縣校長甄選，以全縣第1名成績脫穎而出，素有「點子王」之稱的戴進隆上任後，著手打造台西國小海洋藝術館、在校園設置「愛心狗窩」收容流浪犬，此次投入鄉長選戰，認識他的人都說「有點意外，但沒有被嚇到」。

戴進隆的對手，是尋求連任的現任鄉長趙瑞和，及現任台西鄉代會主席林芬瑩，兩人均是政壇老手，地方人脈廣闊，不過戴進隆以初生之犢的勇氣，堅信自己翻轉台西的信念，他說「台西鄉需要我這種傻瓜，才能創造更美好的未來」。

放棄校長穩定的待遇，很多人對戴進隆的參選感到不解，有人幫他算過，放棄校長一職，每年將減少50萬元收入，提前15年退休，損失達750萬元，但戴進隆說「故鄉的未來無法用錢估算」。

校長從政似乎是台西鄉的傳統，戴進隆並非第1人，第2屆台西國小校長姚丙丁，在1973年同樣辭去校長教職參選台西鄉長，順利當選第7、8屆鄉長，前人典範給了戴進隆追尋的腳步，40餘年的投筆從政，是否能在今年底再度重演勝利的歷史，端靠選民的決定。

(中國時報)