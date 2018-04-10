縫補南北都市紋理 翻轉港都

2018年04月10日 01:42 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

鐵路地下化被視為高雄城市翻轉契機，百年來高雄被鐵路硬生生切成兩大截，預計9月拆除陸橋、地下道，縫補南北都市紋理外，並建構71.3公頃綠水廊道，讓高雄天空更加開闊，「前後驛」將成為過去式，更可望活絡沿線商機。

高雄市長陳菊日前指出，鐵路地下化工程意義重大，縱貫鐵路從日治時代啟用至今逾百年，穿越市區及切割南北區塊，妨礙都市發展，藉由地下化縫合高雄南北地貌及景觀；她多次公開說希望在卸任前看見綠廊道完成一小部分。

工務局指出，台鐵既有左營、高雄、鳳山等3站改為地下化車站，騰空後上方土地約71.3公頃，市府投入約42.34億元，協力蛻變為15公里景觀綠水廊道，適合民眾散步、騎單車遊憩。

銜接南北的高架橋將拆除，打通高雄任督二脈。工務局指出，將拆除青海陸橋、自立陸橋、中博高架橋、民族陸橋側車道、大順陸橋、自強陸橋、青年路便橋、維新陸橋，九如橋拆除新建跨河橋、左營及中華地下道填平，而翠華陸橋將再評估拆除。

另「大美術館計畫」將啟動，市府規畫東南側園區以平均地權基金挹注1億元，重新打造展覽空間及園區入館動線、水域及水道景觀工程，高美館除東北角基地為「學產紀念公園」，馬卡道路將併入美術館園區；西北角則銜接台鐵內惟站、西側園區銜接台鐵美術館站。

(中國時報)