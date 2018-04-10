藍營北市議員 確定提名33席

2018年04月10日 01:42 中國時報 張立勳 、 林縉明 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

台北市議會9日開議，議長吳碧珠動向備受矚目，她表示，37年的努力終於將畫上句點，雖然有不捨，但每個人都有生涯規畫，上台一天就有下台的一天，未來要四處去遊山玩水，多跟朋友相處，把時間留給自己。國民黨中央提名協調小組，昨也決議，將年底台北市議員選舉總提名額度增加至過半的33席。

國民黨台北市黨部日前決定市議員選舉提名31席，未及應選席次數63席的一半，引發黨內質疑形同棄守議長，曾任台北市長的國民黨副主席郝龍斌更炮轟「不妥當」、「策略有問題」，不僅讓民進黨議員輕鬆選，也無法宣示國民黨要拿回台北市的決心。

面對黨內反彈，市黨部主委黃呂錦茹當時也從善如流，表示會在最短時間內細細考量，在可能有勝算區增加提名額度，提名席次一定會過半。國民黨中央昨修正台北市議員第2選區(內湖、南港)原提名額度4名，增加1名為5名;第6選區（大安、文山）提名額度由7名，增加1名為8名。

吳碧珠昨天中午參與北市議會國民黨團會議前，對於不再參選做出說明，她堅定說，早在4年前就下定決心，因為生涯規畫，想留一點時間給自己，謝謝大家這麼多年的幫忙。

「上台一天就有下台一天！」吳碧珠紅了眼眶說，難免會有情緒掙扎，選擇離開是希望畫下最好的句點，未來要遊山玩水、看看風景和朋友相聚。至於棄選後打算支持誰？吳說，所有人都支持也都會幫忙輔選。

議員汪志冰還特地獻花給吳碧珠，盼能感動吳勸留下來，其他議員秦慧珠、厲耿桂芳、陳孋輝和鍾小平都上前與吳擁抱，現場是離情依依。

台北市長柯文哲昨表示，吳碧珠確定不選很可惜，對他而言會很麻煩，要重新適應新議長待人處事風格。吳則說，議會是合議制，相信會找到最好的和諧點。

(中國時報)