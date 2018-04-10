吃珠蔥玩天燈 樂遊平溪

新北市長朱立倫（右）大力推薦平溪出產的美味珠蔥。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

平溪不只有天燈，還出產清香好吃的珠蔥，正值春天珠蔥盛產期，新北市推廣珠蔥的美味，發揮巧思推出平溪獨享的天燈造型「平溪支線限定蔥天祈福便當」，挑選鮮嫩翠綠的珠蔥及當地新鮮食材入菜，讓民眾吃飽吃好又健康；平溪農會也推出兩梯次的田間廚房小旅行，帶民眾下田種蔥、採蔥，體驗農活的趣味。

農業局指出，俗稱紅蔥頭的珠蔥，是傳統菜餚不可或缺的爆香辛香料，東北角一帶盛產珠蔥，平溪更是新北市最大產地，四季都能採收，從珠蔥的英文spring onion來看，就可知道3、4月的春天，正是珠蔥最鮮嫩美味的季節。

農業局9日舉辦珠蔥推廣活動，市長朱立倫跟著越南籍新住民主廚黎山恩，一起將珠蔥入菜，做出越南春捲及珠蔥天燈便當，朱立倫大力稱讚珠蔥的美味，珠蔥不只健康，還帶著一股清香，他在家最喜歡吃太太做的清炒珠蔥這道美食。

朱立倫說，宜蘭的三星蔥也很好吃，但比較適合做成蔥油餅或配菜，但珠蔥可以直接當青菜食用，又下飯又好吃，現在是珠蔥盛產期，歡迎民眾先來平溪體驗天燈之美，再品嚐農民辛苦收成的美味珠蔥料理。

此外，平溪區農會推出兩梯次的田間廚房小旅行，要帶民眾暢遊綠野遊「蔥」農村文化體驗活動，不只到農家下田親手種植、採收珠蔥，還可品嘗鄉間當地的新鮮蔬菜，活動在4月21日及5月5日舉行，名額只有160人，即日起可向平溪農會報名。

(中國時報)

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