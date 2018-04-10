彰縣議員爭取 中央機關遷高鐵特區

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中國時報
／彰化報導

行政院長賴清德夜宿中興新村後，激起中央機關遷到中部的期待！彰化縣議會召開臨時會，議員籲請縣長積極爭取遷到彰化高鐵特區，交通更便捷，活化公共建設都已投入、卻長雜草重生的開發區；魏明谷認同，並提出另個彰化市東區都市計畫的腹案。

縣議員蕭淑芬指出，首都減壓得到藍、綠表態支持，賴揆還夜宿中興新村，讓遷都中台灣露出曙光；台中市已積極爭取遷到成功營區，彰化縣不能缺席。

魏明谷說，日據時代台中州所在地就在彰化，彰化絕對有很好條件，縣府也計畫在高鐵特定區或是彰化市東區都市計畫，爭取中央機關進駐；但認為立法院、行政院不能分開，不然面臨備詢等，將增加通勤負擔，建議是否司法機關可先移過來。

蕭淑芬表示，中興新村交通比不上田中特區便捷，縣府趕緊騰出30公頃完整土地提供評估，帶動地方發展；員林184公頃市地重畫，田中特區徵收183公頃，區域、道路都開闢了，卻還是雜草叢生。爭取機關遷移或展覽會場進駐吸引企業主投資，才能創造繁榮契機。

魏明谷強調，爭取中央機關遷移高鐵特區是首選，彰化市東區都市計畫也是腹案，可結合台中市發展；田中高鐵特區已積極招商，田中基督教醫院將要動土，衛福部訂13日前往視察，田中基督教對面9點多公頃產專區，提供中央機關預定也保留。

(中國時報)

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