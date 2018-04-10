高等教育的內憂外患

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中國時報
李萬吉

這幾年台灣的大學招生越來越困難，經營績效不佳的私立大學已被檢討退場機制，現在連公立大學的招生也危機重重，除了要在國內相互搶學生，還得抵抗國外大學的強大吸引力。學測成績出爐後，國內許多高中都表示，今年考慮出國讀大學的學生數明顯增加，也有媒體預測未來幾年，出國讀大學的人數還會倍增。

促使更多年輕人往外跑的因素很多，除了對國內高等教育品質的失望，想要追尋更高的目標，以及放眼未來的升學和就業發展機會，也是重要考量。加上越來越多歐亞國家大學採計本國學測成績，中國大陸多所大學名校更是不惜祭出免學雜費的誘因來擴大對台招生，申請國外大學的門檻降低了，國內大學的競爭優勢當然大幅減少。

面對高等教育的內憂外患，我們看不到大學端出什麼良方妙計，甚至讓人懷疑有些大學對此威脅無感，自以為還很搶手，連同一所大學內各科系申請入學複試日期嚴重衝突，都各自不肯讓步。當然，更不用期待政府會有整體戰略，因為連一個台大校長的聘任案都可拖延至今，處理問題的心態和手法都讓人匪夷所思！

從教育的角度來看，讓更多年輕人走出舒適圈，面對外面的世界和挑戰，擴展國際視野，累積更多能量，其實並非壞事。然而，基於對這塊土地的情感以及社會的發展，我們真的不願意看到越來越多年輕人的出走，只因為對台灣高教的信心瓦解。

整個高教的危機能否成為轉機？要看政府和高教機構對危機的體認程度，以及是否願意放下成見私利，共同面對和解決問題。如果永遠只能在資源的供需上拔河，沒有共同的遠見，難保到最後，台灣的大學都淪為不得已的選擇。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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