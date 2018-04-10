影響部落格－向永續發展教母致敬

2018年04月10日 01:42 中國時報 蘇慧貞

春暖時分，有機會在成功大學最具歷史精神指標意涵的「格致堂」頒贈本校名譽博士學位給挪威第1位女總理、世界衛生組織第1位女性祕書長、同時也有「永續發展教母」之稱的格羅．哈萊姆．布倫特蘭女士。

她在1987年擔任聯合國環境與發展委員會主席時，以先驅的視野發表名為「我們共同的未來」報告，率先提出有關永續發展、地球暖化、氣候變遷等觀念，至今仍為全球努力目標。

該報告又稱《布倫特蘭報告》，並成為1992年第1屆聯合國環境與發展大會（UNCED），亦稱「地球高峰會」（Earth Summit）主要議程。同年也推動「21世紀議程」（Agenda 21），視之為人類邁向永續發展的藍圖，使其在永續發展的歷史中永遠留名。

布倫特蘭女士擔任世衛組織祕書長期間遭遇「SARS」挑戰，她展現高度意志力，以全球民眾健康為最高決策標準的堅定施政，無懼若干強國「不配合態度」，才使得各地傳染情況得以快速受到控制，對台灣疫情改善也產生關鍵性貢獻！

20多年前，我初獲學位，即有幸在美國母校儀典中近身仰慕她的典範！當時哪裡知道，20年後，我得以在地球的另一端，有機會無限驕傲地頒贈本國學位予這一位跨世代的世界級領導人，在台灣國際活動極為限縮的今日，心中是激動的感慨！

布倫特蘭女士已年近80，有4名子女，與身為國際事務專家的先生鶼鰈情深，最近又剛升級為曾祖母，現仍積極活躍於與人類生存發展的重大議題。

無論是作為一個女兒、妻子、母親，或舉足輕重的世界領袖，她都遊刃有餘，成就非凡，這些都要感謝進步的社會給女性成長與發展的公平機會，也向所有在歷史脈流中，披荊斬棘、勇敢突破性別框限，為後來者開啟更多可能的先行者致敬！

(中國時報)