蔬果抽檢 超市青蔥農藥超標

2018年04月10日 01:42 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市衛生局昨（9日）公布3月第1波生鮮蔬果農藥殘留抽檢結果，共抽檢50件蔬果，其中1件全聯福利中心民生社區店販售青蔥，檢出殺螨劑「賜派芬」超標3倍，經查該青蔥來自雲林縣晶晶農場，除要求業者下架不得販售，同時通報所轄縣市追查，並要求暫緩同源頭農作物採收。

衛生局每月定期辦理零售生鮮蔬果檢驗，3月初鎖定賣場、超市、有機蔬果店，抽檢販售芹菜、茄子、木瓜、蘋果等50件生鮮蔬果，檢驗結果昨天出爐，全聯民生社區店青蔥被檢出殺螨劑「賜派芬」0.03ppm，超出行政院農委會訂定標準0.01ppm以下範圍。

衛生局追查發現，農藥殘留超標青蔥來自雲林縣二崙鄉蔬菜產銷班第51班晶晶農場，全聯民生社區店共進貨40包，全數售出，目前已要求業者主動通知消費者，並提供退換貨。

對此，全聯回應，按照內部作業慣例，除定期自行送驗，政府單位抽檢時，全聯也會同步自行送驗，當時結果顯示沒問題；北市府參議兼代衛生局食品藥物管理科長王明理表示，公部門抽檢有標準作業程序，不清楚全聯自行送驗及取樣方式。

衛生局指出，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，可依違反食品安全衛生管理法處6萬元至2億元罰鍰，已將檢驗結果移請雲林縣政府查辦。

(中國時報)