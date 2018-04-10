汰換二行程 竹市加碼520萬元

2018年04月10日 01:42 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為加速淘汰高汙染二行程機車，新竹市政府2018年特別加碼520萬元辦理「淘汰二行程機車換購電動2輪車」及「新購電動2輪車」補助活動，每輛最高可享補助2.6萬元，並有3家機車業者再加碼2000元至1萬元不等優惠，共同打造低碳城市。

市府指出，為鼓勵市民使用綠色運具，市府今年將補助經費大幅提升至1萬元，加上經濟部、環保署補助，最高補助金額至2.6萬元，此外，中華汽車、光陽及三陽等機車廠商也特別推出加碼補助優惠，光陽與三陽加碼1萬元、中華加碼2000元。

環保局表示，此次共推出換購、新購電動2輪車兩方案，「換購電動2輪車」方案，2017年底前二行程機車設籍新竹市，且2016至2018年期間有排氣檢驗紀錄，淘汰二行程機車、換購電動2輪車，每輛可獲得環保署補助外，竹市府加碼補助6000元至1萬元，如此最高可獲2.6萬元補助。

「新購電動2輪車」方案，每輛可獲得環保署及市府加碼補助4000至8000元，最高可獲2萬1500元，補助限設籍新竹市、年滿18歲以上市民，每人限申請1輛補助，新竹市公司或法人，限申請2輛補助。

環保局長江盛任說，為因應逐年成長的電動機車，已在新竹市轄內建置121處、共156座充電站，詳細地點可利用「竹塹EM充電站」APP查詢，或電洽03-5368920分機2014、2002。

(中國時報)