鄉親安啦－屏東囝仔 準備充實一夏

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中國時報
潘孟安

5天春假結束，開始為暑假做好準備，暑假是豐富青春的最佳時光，孩子們只在家裡當低頭族太可惜，我們準備一系列夏日活動，屏東孩子的暑假，可以跟別人不一young！

報名人數年年增加的「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」及「暑期圓夢計畫」，即將啟動報名，今年工讀提供245個青年職缺，將媒合同學找到自己喜歡的部門歷練，弱勢學生也能優先面試。另外圓夢計畫讓同學天馬行空發揮創意，錄取每案能獎助3萬至10萬元，不怕你報名，就怕你不報。

暑假前就是畢業季，屏東縣青少年中心也陪伴孩子籌辦7大活動，將有全縣性的高中職畢業晚會、4縣市高中生畢業歌大合唱，還有9校聯合舞展、8校熱音搖滾、民謠吉他、微電影、星空七夕祭等，讓孩子替自己搭設舞台，奏出熱血樂章。

文化處的「兒童狂歡節」和「大武山文學營」，以及屏東各家庭福利服務中心的親子活動，讓孩子們允文允武，不論動態活動、靜態學習，各年齡層都能在暑假留下最美回憶。

暑期遊學不用出國，屏東的山海和人文歷史，就是花再多錢也買不到的教科書，教育處舉辦的「遊學屏東趣」，家長們能帶著孩子脫離低頭族，跟大自然當朋友，上山下海走入部落或庄頭，絕對是感受土地最快的捷徑。

初夏將近，讓孩子們開始為暑假做好準備，充實一夏吧！

(中國時報)

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