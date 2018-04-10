招清潔員不限戶籍 桃議員開炮

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中國時報
／桃園報導

環保局今年預計招募300位清潔隊員，是六都唯一未設定戶籍門檻的直轄市，議員魯明哲諷刺下指導棋的勞動局長王安邦，是「全國性的勞動部長」，斥勞動局不照顧市民、降低失業率，還把工作機會拱手讓人，王安邦強調就業要一律平等。桃園市長鄭文燦於昨晚宣布，凡設籍桃園的市民報考清潔隊員，一律加10分。

魯明哲說，環保局今年釋出300位清潔隊員職缺，因就業門檻相對低，是許多中年勞工的福音，但在勞動局「專業建議」下，卻顛覆過去「設籍桃園滿4個月」的傳統，戶籍未設限，吸引386位其他縣市民眾來報名搶飯碗，諷刺王安邦是全台最聰明勞動局長、堪做「全國性的部長」。

魯明哲直言其他五都都規定至少要設籍3個月、同期招考的台南甚至要半年以上，化身「魯老師」解釋《就業服務法》規定不得以籍貫、出生地等不能改變的事實設限，否則就是就業歧視、會開罰，但人民有遷徙自由，戶籍可以改變，因此有戶籍規定不會有歧視問題，斥勞動局把桃園的工作機會拱手讓人，「只有桃園最聰明、其他五都都是笨蛋？」強調若真的違法，他現在就去跟勞動部檢舉其他五都。

王安邦強調不能設限、但可以加分，今年5601位報名者，外地人只占6.89％，會發函請示勞動部解釋是否有違法疑慮，未來將遵照中央指示辦理。

(中國時報)

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