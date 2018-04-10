養生茶飲、藥燉排骨 歡迎試吃

2018年04月10日 01:42 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

春天變化多端天氣，不少民眾皮膚、氣色出現危機，新北市經發局與新北市中藥商業同業公會合作，14日將在新月橋腳踏車租借站廣場舉辦「法古帖‧養精氣─我的中藥美麗日記」活動，除有中藥小學堂及闖關，還有4大金釵養生茶飲及藥燉排骨免費試吃試飲，要讓民眾健康換季。

經發局長張峯源指出，市府近年透過人才培育、改善傳統店面及包裝設計協助中藥店家加值轉型，本次活動規畫試吃體驗及各式互動活動，讓民眾以輕鬆遊樂的方式認識、瞭解中藥的益處，並提高食用意願，改變大眾對中藥認知，進而創造新市場。

新北市中藥商業同業公會理事長王榮南表示，這次推出換季調理4大金釵養生茶飲，包括有消除疲勞、增強代謝能力「西施沉魚」，調節血壓、改善睡眠、保持曼妙身材的「昭君落雁」，還有提升智力、疏肝解鬱、抗衰防老增強免疫力的「貂蟬多智」，再加上補氣養陰、養血滋肝、美顏安神的「貴妃傾國」。

王榮南說，活動現場將提供2000杯茶飲及2000份精心熬煮的藥燉排骨讓大家免費試吃試飲，幫民眾養氣調身體，保持好氣色美美送春迎夏。

經發局指出，只要在9日至12日到「來趣新北金發局」FB粉絲團，在活動貼文底下留言分享自己的美麗祕笈中藥配方，就有機會抽中10份500元全聯禮券，留言者不僅可獲得祕笈藥材5份，自己的美麗祕方，也可能在活動現場推出給民眾共享。

另為推廣4大金釵茶飲及藥燉排骨配方，自4月15起至4月底前，到指定合作店家購買配方，皆可享有8折優惠，讓大家輕鬆養氣、養身又養顏，詳洽經發局官網。

(中國時報)