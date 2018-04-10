聘雇本籍照服員 宜縣倡減稅

2018年04月10日 01:42 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

家庭成員因故長期臥床，找外籍看護是不少人的選項，為提高民眾聘請本國籍照顧服務員意願，宜蘭縣政府勞工處擬向勞動部提案，將聘請本國籍照服員列為減稅項目，希望能透過減稅的優惠，增加聘請意願，也能鼓勵青年投入照服員就業市場。

降低依賴外籍人力

宜蘭縣政府勞工處處長黃玲娜表示，看護機構的照服員月薪約3萬元上下，如照顧生病住院者，因算鐘點且費用高，月收可達4萬至5萬元，但工作備極辛苦，勞工處開設照服員訓練班，可是投入照服工作仍是少數。

黃玲娜指出，外籍看護月薪不到2萬元，雖然雇主須繳交就業安定費、另供吃住，但想到要照顧家中臥病在床者，很多人第一個念頭就是找外籍看護，不會想到要聘請本國籍照服員。

黃玲娜表示，宜蘭縣的移工約有1.3萬人，其中看護約4000人，可是移工從原先的補充性變成替代性質，如今變成依賴性，但台灣人力素質很好，也沒有語言不通的問題，經過訓練後照服工作可以做得更好。

扣除額至少6萬元

她表示，今年在「宜蘭縣青年事務委員會」中，有人建議「因本國照服員費用高於外籍照服員，若聘請本國照服員，可否提供減稅優惠，鼓勵民眾聘用本國照服員，也鼓勵青年投入照服員就業市場。」將聘請本國照服員列為減稅項目。

雖然扣除額度沒有定案，但黃玲娜認為，照服所費不貲，列於綜合所得稅扣除額度至少要6萬元，對付費端而言可減稅，提高雇用本國籍照服員的意願，近期如縣府通過後，勞工處會向勞動部建議，希望未來中央在財稅會議上能討論、通過。

(中國時報)