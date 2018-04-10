湳仔溝整治 年底全河道完工

2018年04月10日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

為掌握「湳仔溝整治計畫」工程進度及確保工程品質，新北市長朱立倫9日上午至湳仔溝礫間處理廠視察，對改善湳仔溝汙泥淤積的惡臭情形，朱立倫肯定水利局目前已達初步的成果，也期許今年11月底前能全數完成湳仔溝渠道改善工作，提升河岸環境品質。

水利局表示，湳仔溝整治計畫分三階段進行，依序為環境營造、汙染削減、底泥處理。第一階段改善工程包括興建大觀橋、湳仔橋及津渡橋三座跨河橋，並施作護岸、汙水截流系統、礫間處理設施、兩畔綠美化及自行車道工程，兼顧防洪、周邊景觀及生活機能，期以河川自淨功能讓水質逐步改善。

三階段逐步改善水質

第二階段著重於汙染源削減，市府持續針對湳仔溝周邊工廠稽查及取締汙染，同時加速辦理汙水用戶接管，迄今共投入58億元經費，家庭生活汙水接管率也已達六成餘，預計2020年土城及2023年板橋完成接管。

第三階段工程主要透過修建深槽的子溝，以調整河床坡度，增加水流速度減少汙泥淤積，並固化底泥達改善惡臭情形。

第一階段工程於去年9月完工後，渠段流速已明顯增快，底泥所產生的臭味已明顯消散；第二階段工程也於去年12月開工，預計今年6月完成；第三階段工程預計今年5月發包施工、11月底可望完成湳仔溝全段河道改善工程。

加速汙水下水道接管

朱立倫表示，目前湳仔溝仍有來自未處理好的生活汙水，在加速進行汙水下水道的接管及礫間與淤泥處理之後，就可解決所有問題，再透過綠美化，真正達到不臭而且整體環境的改善，相信對周邊民眾以及整個城市的進步，是很重要的一個里程碑。

隨後朱立倫前往板橋區中山國小視察老舊校舍改建情形，他表示，新北市全面進行老校更新與新校設立，每一個工程都非常重要，校舍在整建後將影響整個周邊，包括未來國民住宅進駐後，新生能夠就近就讀，期許第一期工程如期如質在明年完工，緊接著進行後續工程。

(中國時報)