西濱苗栗段 拚端午節通車

2018年04月10日 04:11 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

被稱為「窮人的高速公路」的台61線西濱快速道路，苗栗竹南至彰化王功段僅剩白沙屯至南通灣段「最後一哩路」尚未通車。苗栗縣縣長徐耀昌9日早上視察，表示工程進度雖已達99.71％，但日前因新增側車道延伸至苗31-1道路法華寺段邊坡降挖時出現坍滑狀況，工程難度雖增高，但請包商全力趕在端午節前通車，紓解台1線車流。

延伸工程意外 工期延誤

總經費逾55億元闢建的西濱快速公路白沙屯至南通灣工程，2014年動工興建，原定於今年2月通車。礙於配合地方需求，新增延伸側車道至苗31-1線法華寺段、新埔跨越橋兩項工程，但日前發生邊坡坍滑現象，將設置擋土牆加強支撐，與店子窩遺址挖掘搶救等因素影響，才導致工期增加。

紓解台1線 串聯國道路網

公路總局西濱北工處第4工務段段長陳宗楷表示，白沙屯段到南通灣路段採綠色工法施工，工程內容包括主線及匝道高架橋、路堤、路塹、明挖覆蓋隧道等設計。其中在苗31-1鄉道處特別設置生態廊道橋，以降低野生動物路殺情況及棲地切割的影響。

陳宗楷指出，此路段完工通車後，西濱苗栗路段將整體連貫，有效串聯高、快速公路交通路網，節省行車時間10至15分鐘，同時紓解台1線車流，提升地區道路安全性。

徐耀昌9日早上會同通霄鎮代理鎮長潘志明、工務處長趙清榮等人，聽取公路總局簡報，關心施工進度，希望交通部公路總局能如期於6月開放通車，工程完工後，預期能紓解台1線車流，提供後龍、通霄、苑裡地區便捷通道，縮短運輸時間，促進區域發展及經濟繁榮。

(中國時報)