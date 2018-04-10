中市議長爭霸戰 提前開打

台中市議會議長林士昌（左）與民進黨市議員何敏誠（右），兩人因召開臨時會時程一度對嗆，場面火爆。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

台中市議會9日召開程序委員會，確定4月16、17日二天召開臨時會，聽取市府千億元海水採礦投資簽訂MOU專案報告。市議員何敏誠不滿議長林士昌未讓議員充分表達意見，怒嗆「議長下台」、「不會做議長就不要做」；林士昌回嗆「你那麼會做，又選不上議長」，提前挑起下屆議長之爭。

海水採礦投資 專案報告

中市日前和德商簽訂1100億元，海水採礦投資簽訂MOU案，被爆料卻是1人公司。國民黨22位市議員連署要求召開臨時會，請市長林佳龍進行專案報告；市議會9日召開程序委員會討論議程，確定16、17日兩天召開臨時會。

國民黨市議員楊正中說，市議會要開臨時會就應更有效率，非只聽取1項專案報告；建議應再增加虐嬰事件、花博門票售票情形、肉品市場遷移案及各區公所行政中立專案報告。

藍轟護航 綠批浪費公帑

民進黨市議員何敏誠、何文海表示，依規定連署必須在10天內召開臨時會，如今已超過時間；議會規畫在4月26日召開定期會，建議臨時會改在定期大會前兩天召開。

藍營市議員不滿回嗆說，臨時會和大會怎能混為一談，民進黨議員根本就是為市府護航，雙方對嗆火爆，林士昌立馬宣布議事確認「散會」。引起何敏誠不滿說，很多議員都還未表示意見，議長就逕自宣布散會；怒嗆「議長下台」、「不會做議長、就不要做」。

議長林士昌不甘示弱回嗆「你那麼會做，又選不上議長」。民進黨團不滿說，只為單一提案召開為期2天的臨時會，出席費就高達30萬元，根本是浪費公帑。

(中國時報)

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