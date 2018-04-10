加班費請領增為7天 明年再說

2018年04月10日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市教育局自6年前起限制各級學校行政人員不休假加班費僅可請領3天，遠較其他縣市少，市議會去年要求增為7天，今年卻遲未執行，台南市教育產業工會與台南市教師會9日偕市議員，要求市府尊重議會決議。市府教育局回應今年預算已於去年編列，今年難改變，明年視財政狀況再努力。

低於其他縣市的16天

市府教育局以經費短缺為由，各級學校行政人員的不休假加班費請領天數自2010年從16天降為10天，到2012年降至僅3天，僅高於苗栗縣的0天，低於其他縣市的16天。

台南市教育產業工會與台南市教師會批評，台南市的規定與其他縣市落差太大，備受不公平待遇，導致老師兼任行政的意願低落。

台南市教育產業工會理事長侯俊良強調，沒有學校行政人員願意犧牲家庭時間而加班，市府若要省加班費，就要行政減量，如此限制天數來漠視公務人員加班，又沒補償措施，很多外縣市調回台南的教師都認為台南市對行政老師有差別待遇。

台南市議會去年作出「高中、國中、國小行政人員不休假加班費天數調整為7天」附帶決議，且2019年預算編列時，應恢復與其他縣市一致16天標準。

議員不分藍綠同要求

民進黨市議員林宜瑾直指一市兩制，市府行政人員的不休假加班費可請領7天，學校行政人員竟只能請領3天，是何道理？國民黨市議員曾培雅指市府遲未執行此案，是漠視議會決議。

侯俊良表示，希望市府今年可將學校行政人員的不休假加班費調回7天，明年度再調回16天，讓台南市行政教師與其他縣市平起平坐，不再覺得受委屈。

台南市教育局回應，各縣市財政狀況不同，台南市今年不休假加班費早在去年已編列，今年無法增加預算，因此難改變，明年會視財政通盤考量再努力爭取。

(中國時報)