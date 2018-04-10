樹菊嬤 將以信託方式行善

2018年04月10日 01:43 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

退休不再賣菜的「活菩薩」陳樹菊因病手術後到高雄1家宮廟休養，9日晚上從高雄搭火車回到她最熟悉的台東，樹菊阿嬤拄著拐杖，步履蹣跚又氣喘吁吁走出月台，她說，現在身體已經健康很多，雖然不賣菜了，但仍要以信託方式繼續行善。

拄拐杖 縣長夫人相迎

「台灣之光」樹菊阿嬤離開台東10餘天，9日晚間搭乘7點16分火車回到她一心惦念的故鄉，因為行動不便，所有乘客中，她最後1個走出月台，縣長夫人陳怜燕特地前往迎接並慰問，兩人見面抱緊緊，樹菊阿嬤雖仍氣喘吁吁，但是氣色好很多，只是臉上多了被蚊子叮的痕跡，她說，廟裡的蚊子很凶。

原本外傳她退休後要成立基金會繼續行善，不過陳樹菊說，基金會她不會管理，因此要請縣長黃健庭夫婦協助，以信託方式做為急難救助之用，她強調，這是她幾十年來想做的事，不接受外界捐款，至於金額還不能公開。

助貧困 回饋台東鄉親

「這是賺台東人的錢，所以要回饋在台東」，她說，媽媽跟弟弟因為缺錢看病而往生，所以幫助貧困的人是她從小的願望，等了50幾年退休了，賣菜積攢下來的錢花不到，再活也沒幾年，除了照顧好自己身體以外， 希望能幫助更多貧困的台東鄉親。 陳樹菊過年前病倒在菜攤上，經開刀治療出院後，因為健康亮紅燈，決定退休並將她獨守50餘年的菜攤交棒給侄子，並於3月底到高雄市阿蓮的宮廟休養，雖然人在高雄養病，仍心繫台東的行善志業。

(中國時報)