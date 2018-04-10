浮洲開發停擺 整治怕功虧一簣

新北市長朱立倫為了解浮洲地區排水整治及老舊校舍改建等工程進度，9日上午先後視察「湳仔溝整治計畫」及「中山國小老舊校舍改建及地下停車場興建」工程。（王揚傑攝）

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中國時報
本報訊

新北市府為解決湳仔溝汙染問題，積極投入整治計畫，付出努力不容抹滅，但浮洲都市計畫開發案因抗爭「無限期」暫緩，導致汙水溝、汙水接管無法徹底改建，即使想盡辦法改善水質，仍有汙水排入湳仔溝，讓整個整治計畫恐功虧一簣，為求治本，市府應運用智慧，盡早解決浮洲區域開發問題。

水利局自2007年起推動3階段的湳仔溝整治計畫，包括汙水截流、削減汙染源、河道改善及河畔綠美化等，並透過河川自淨功能逐漸改善湳仔溝水質，以期兼顧防洪、景觀及生活機能，投下心力不容置疑，但一切努力卻為浮洲區域開發的停擺，無法畢其功於一役。

浮洲區域開發案將區段徵收103公頃土地，涉及戶數龐大，包含500多家傳產工廠，市府雖針對湳仔溝周邊工廠加強稽查及取締排放廢水，並持續辦理家庭生活汙水接管，但在開發案底定前，部分汙水溝及家庭汙水接管等工程無法入場施作，汙染照樣流入湳仔溝，目前種種淨化水質的作為，恐流於治標而不治本。

板橋浮洲地區屬新訂都市計畫，市府依法以區段徵收方式辦理，地主土地分回比例為45％；地主則訴求改以市地重畫方式辦理，土地分回比例為55％。雙方歧見甚深，導致開發案「無限期」暫緩。

浮洲區域開發案不僅關係到湳仔溝的整治，更關係到浮洲地區的新興與繁榮，市府應運用智慧，加強與民眾溝通，早日化解歧見，協助地方繁榮。

(中國時報)

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