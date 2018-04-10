浮洲開發停擺 整治怕功虧一簣

2018年04月10日 04:11 中國時報 本報訊

新北市府為解決湳仔溝汙染問題，積極投入整治計畫，付出努力不容抹滅，但浮洲都市計畫開發案因抗爭「無限期」暫緩，導致汙水溝、汙水接管無法徹底改建，即使想盡辦法改善水質，仍有汙水排入湳仔溝，讓整個整治計畫恐功虧一簣，為求治本，市府應運用智慧，盡早解決浮洲區域開發問題。

水利局自2007年起推動3階段的湳仔溝整治計畫，包括汙水截流、削減汙染源、河道改善及河畔綠美化等，並透過河川自淨功能逐漸改善湳仔溝水質，以期兼顧防洪、景觀及生活機能，投下心力不容置疑，但一切努力卻為浮洲區域開發的停擺，無法畢其功於一役。

浮洲區域開發案將區段徵收103公頃土地，涉及戶數龐大，包含500多家傳產工廠，市府雖針對湳仔溝周邊工廠加強稽查及取締排放廢水，並持續辦理家庭生活汙水接管，但在開發案底定前，部分汙水溝及家庭汙水接管等工程無法入場施作，汙染照樣流入湳仔溝，目前種種淨化水質的作為，恐流於治標而不治本。

板橋浮洲地區屬新訂都市計畫，市府依法以區段徵收方式辦理，地主土地分回比例為45％；地主則訴求改以市地重畫方式辦理，土地分回比例為55％。雙方歧見甚深，導致開發案「無限期」暫緩。

浮洲區域開發案不僅關係到湳仔溝的整治，更關係到浮洲地區的新興與繁榮，市府應運用智慧，加強與民眾溝通，早日化解歧見，協助地方繁榮。

(中國時報)