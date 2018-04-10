世界盃相撲賽 7月桃園登場

2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽將於7月在桃園開打，9日台灣的力士也在大溪相撲場進行友誼賽。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

牛2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽將於7月在桃園登場，市長鄭文燦9日和國際相撲聯盟國際理事會、中華民國相撲協會簽約，確定相撲比賽在桃園巨蛋舉行，預計有30多國、250位選手參加，讓各界看見相撲的魅力。

鄭文燦表示，去年市府體育局與相撲協會前往波蘭參加國際相撲聯盟國際理事會，爭取今年世界盃、亞洲盃的主辦權，最終由桃園爭取成功。相撲結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動，市府會將世界盃相撲錦標賽舉辦得盡善盡美，讓各界看見相撲的魅力。

相撲協會理事長李明峻表示，相撲引進台灣已有120年的歷史，今年在桃園市府、大金空調在台代理商和泰興業協助下，將舉辦相撲錦標賽，也讓人相當興奮，相信可以吸引不少民眾前往觀賽。

李明峻又說，相撲協會成立10多年來，有不錯的成績。曾在2005年於愛沙尼亞、2006年在波蘭、2007年在泰國，都有獲得數面金銀銅牌，2009年在高雄舉辦的世界運動會各量級都進入8強，此外2016年在蒙古舉辦的亞洲相撲錦標賽，也獲得4面獎牌，此次主辦比賽，可望獲得更好的成績。

鄭文燦說，相撲是日本的傳統運動，但已經逐漸傳到各國，此外大家以為相撲力士要吃很胖，但其實力士們體脂肪很低，而且柔軟度相當高。9日在大溪相撲場舉辦的表演賽中，相撲力士也伸展示範柔軟度，進行比賽時，刺激、快節奏的競賽模式，也讓不少人驚呼。

(中國時報)

浮洲開發停擺 整治怕功虧一簣 i運動 彰化首創不老健身房

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。