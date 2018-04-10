世界盃相撲賽 7月桃園登場

2018年04月10日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

牛2018世界盃相撲錦標賽暨亞洲盃相撲錦標賽將於7月在桃園登場，市長鄭文燦9日和國際相撲聯盟國際理事會、中華民國相撲協會簽約，確定相撲比賽在桃園巨蛋舉行，預計有30多國、250位選手參加，讓各界看見相撲的魅力。

鄭文燦表示，去年市府體育局與相撲協會前往波蘭參加國際相撲聯盟國際理事會，爭取今年世界盃、亞洲盃的主辦權，最終由桃園爭取成功。相撲結合力量、智慧及速度，是非常高難度的運動，市府會將世界盃相撲錦標賽舉辦得盡善盡美，讓各界看見相撲的魅力。

相撲協會理事長李明峻表示，相撲引進台灣已有120年的歷史，今年在桃園市府、大金空調在台代理商和泰興業協助下，將舉辦相撲錦標賽，也讓人相當興奮，相信可以吸引不少民眾前往觀賽。

李明峻又說，相撲協會成立10多年來，有不錯的成績。曾在2005年於愛沙尼亞、2006年在波蘭、2007年在泰國，都有獲得數面金銀銅牌，2009年在高雄舉辦的世界運動會各量級都進入8強，此外2016年在蒙古舉辦的亞洲相撲錦標賽，也獲得4面獎牌，此次主辦比賽，可望獲得更好的成績。

鄭文燦說，相撲是日本的傳統運動，但已經逐漸傳到各國，此外大家以為相撲力士要吃很胖，但其實力士們體脂肪很低，而且柔軟度相當高。9日在大溪相撲場舉辦的表演賽中，相撲力士也伸展示範柔軟度，進行比賽時，刺激、快節奏的競賽模式，也讓不少人驚呼。

(中國時報)