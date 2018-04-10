月領30K起跳 北港農耕士好薪情

2018年04月10日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

月入3萬以上，農耕士受歡迎！農委會為紓解農業缺工情況，推出「農業耕新團」計畫，雲林縣北港鎮農會去年招募20名農耕士，至今有17人工作半年以上，主要是收入穩定，還可累積經驗日後自己當農場主，吸引不少青年加入。

鄉下地區因年輕人口外流、老農凋零，導致缺工嚴重，有些農場主因而挺而走險非法雇用逃逸移工，衍生諸多社會問題，農委會為此推動「改善農業季節性缺工」措施，鼓勵民眾從事農業工作，補實農業人力。

北港鎮農會與水林、四湖、口湖、東勢4鄉農會合作，去年7月招募20名農耕士，由北港鎮農會統籌調度至各農場從事農務工作，不僅幫助農場主解決人力缺乏問題，同時創造就業機會，推出後大獲好評。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，農耕士時薪140元起跳，除享有勞健保還投保意外險，另有政府補助每小時50元工作津貼，以及每日交通補助費100元，只要每月工作20天以上，至少有3萬元收入，吸引20至50歲民眾前來應徵。

因為有部分農耕士初次從事農務工作，所以北港鎮農會在派工前舉辦田間訓練，讓農耕士能更快進入狀況，最近蒜頭進入採收期，農耕士經過訓練後，有效紓緩蒜農的缺工問題。

蔡姓農耕士說，他原本打零工維生，今年初加入農耕士行列，雖然清晨5、6點就上工，且體力消耗很大，但每個月工資有3、4萬元，收入穩定，累積經驗後還能自行創業，讓他的人生有了新目標。

(中國時報)