青梅大豐收 廠商契作收購

2018年04月10日 01:43 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

一掃過去欠收或滯銷陰霾，台東縣所產青梅今年大豐收，縣府媒合農民與知名蜜餞加工廠，以1公斤15元收購價契作，還將在台東設加工廠，縣長黃健庭說，過去因銷售管道未打通，不少農民廢園，與廠商穩定契作後，可望復興低迷的台東青梅產業。

台東縣延平鄉巒山村農民李德海的梅園裡，青梅結實纍纍，農民以「竿採」方式採收，青梅如落雨般掉在事先舖好的綠網上，縣長黃健庭、議長饒慶鈴也拿起竹竿體驗打梅子，兩人都覺得新鮮有趣，還隨興採下梅子放入口中咀嚼說「好吃」。

台東縣梅子主要產地在縱谷線的池上、關山、延平及東海岸的東河鄉，10多年前台東種植面積曾達1500公頃，近年來因外銷受阻，種植面積僅剩680公頃，近2年則因為氣候異常，收成欠佳，今年則大豐收。

他說，過去因為產銷通路未打開，許多農民乾脆廢園，在縣府媒合下，鼓勵廠商到台東收購，今年來自宜蘭的蜜餞大廠美元公司已與在地農民契作70公頃，目前收購價為1公斤15元，比農糧署公告的保證價格多出3元，該公司也計畫在台東設廠。

黃健庭說，青梅是健康水果，也不需要太多農藥肥料，希望農民與廠商的合作更趨穩定，規模更大，協助低迷多年的青梅產業恢復穩定。

美元董事長林東隆說，只要農民顧好梅子品質，會將收購價提高到17元。

(中國時報)