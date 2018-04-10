日籍老翁環台迷航 暖警助投宿

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中國時報
／花蓮報導

68歲的日籍觀光客田村英天因深愛台灣景色，獨自一人來台進行鐵馬環島，日前騎乘至花蓮光復鄉時，因天候不佳在光復市區迷航，加上又多日未盥洗，只好向派出所求助，警方熱情提供熱茶及熱食，並協助找尋旅社，他大讚不只台灣民眾熱情，來警察也很有人情味。

「咦！怎麼會有一名日本籍男子在街頭徘徊？」鳳林分局光復分駐所長林琮祐發現一名男子背著大背包，牽著腳踏車在光復分駐所附近來回走走停停，恍若迷途，員警趨前關心，發現該男子為日籍觀光客田村英天來台騎鐵馬環島，因連日疲累身體不適，所以在光復市區徘徊。

林琮祐過去曾擔任外事工作，在涉外事務上頗具經驗，加上值班員警賴力煒、陳昱君2人也在勤餘進修過日文，3人就與田村英天以日語進行溝通，並協助田村英天在光復市區內找到旅社，好好休息後調整身心，再繼續環島之旅。

田村英天向警方表示，原預計當天騎行到花蓮市區再作計畫，沒想到遇到天候不佳，在光復市區迷途，幾番折騰徘徊又飢又累，幸好警察先生大力幫忙，並且協助找到旅社得到充分休息。

這位年屆68歲的日本不老騎士田村英天也說，台灣的人情味實在太棒了，他遊歷世界各地，卻單在寶島深深感受到台灣警察熱心的服務態度。除了主動提出要與員警一起合照留念之外並表示以後一定會多多推薦親友到台灣旅遊，享受美食、美景和最濃烈的人情味。

(中國時報)

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