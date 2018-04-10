淡水海關碼頭 7月再開放

2018年04月10日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

想去淡水海關碼頭的民眾得再等等！一度傳出要招商活化的淡水海關碼頭日前喊卡，新北市府轉而施作環境改造工程，拆除未列為古蹟的海巡駐所、整建園區周邊人行步道並興建觀景平台等。淡水古蹟博物館表示，施工期間園區暫不開放，預計6月底完工，7月開放民眾參觀。

淡水海關碼頭園區全長150公尺、占地2771坪，為清代商務碼頭，擁有清代洋樓、日據時代倉庫、戰後海巡駐所建築群等各時期建築，國防部2009年11月將土地、建物無償撥用給新北市政府，市府歷經4年修復古蹟，2014年10月完工開放民眾參觀，成為淡水新景點。

新北市府2016年11月提出淡水區海關碼頭招商計畫，欲活化園區內的戰後海巡駐所，去年傳出招商計畫因可行性評估未通過增添變數，今年市府毅然決定不再招商，轉而進行海關碼頭環境改造工程。

新北市城鄉局表示，淡水海關碼頭環境改造工程總經費1800萬元，保存園區內的洋樓、倉庫等古蹟，拆除未列為古蹟的戰後海巡駐所作為休閒廣場，並在園區北側新建觀景平台，園區周邊一併施作人行步道改善、增設夜間照明等工程，今年3月15日進場施工，預計6月底完工。

淡水古蹟博物館長柏麗梅說，市長朱立倫在市政會議中指示海關碼頭經營由市府承攬，因此戰後海巡駐所不再招商，拆除後的廣場視野更廣闊，並設有觀景平台，環境改造工程完工後園區最快7月開放，淡水海關碼頭將成為民眾休閒、欣賞淡水夕照的必訪景點。

(中國時報)