移工雙證件亂真 雇主不察挨罰

桃園一間清潔公司雇用2名自稱新住民的逃逸移工，沒想到雙證件「攏係假」，慘被開罰30萬元，議員萬美玲強調雙證件偽造精巧，擔心偽造證件集團戕害桃園中小企業。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園一間清潔公司雇用2名自稱新住民的逃逸移工，驗證的雙證件「攏係假」，慘被開罰30萬元，市議員萬美玲強調雙證件偽造精巧，擔心偽造證件集團化、戕害桃園中小企業，為業者抱屈，要求全面清查。

勞動局長王安邦表示，這是桃園逃逸移工偽造雙證件應徵工作的首例，確認業者無辜，已專案研擬撤銷罰單，也擔心有未爆彈，除函送地檢，也報給勞動部統計是否有相關案例，但也提醒所有雇主，所有員工都要自己加保勞健保，就能避免惹禍上身。

萬美玲說，這間清潔公司去年初為了照顧新移民徵人，2名自稱已取得台灣身分證的越籍婦人來應徵，業者將2人身分證和健保卡列印留存，並依法根據身分證字號加保勞健保，但2人到班後表示希望維持在丈夫公司投保，業者尊重2人決定，沒想到半年後竟遭桃園專勤隊查獲2人是逃逸外勞，才發現雙證件「攏係假」，勞動局依非法聘僱外籍移工，開出每人15萬元罰單。

業者一度在專勤隊和勞動局2地奔波、又有30萬元罰單的心理負擔，萬美玲為他抱屈，強調不管哪國人、取得身分證視同本國人法令，業者都按規定查驗台灣的雙證件，極盡所能確認仍未能防範，認為是偽造證件集團鎖定逃逸移工幫製造假證件，尤其桃園移工最多、也是需求和市場最大的縣市，擔憂有更多未爆彈，呼籲市府結合勞動、警察等單位同步查察。

(中國時報)

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