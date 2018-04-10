南市府改善老舊工業區

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中國時報
╱台南報導

台南市政府在縣市合併後，盤點轄內老舊工業區，透過公共設施改善、促進閒置用地等作法活化，花費近3.8億元，完成16處更新，並爭取前瞻計畫補助，第一階段共有11案通過，將進行道路及排水改善，台南市政府經濟發展局將再針對閒置空地招商，協助廠商取得用地，帶動產業發展。

經發局指出，縣市合併後，將轄區老舊工業區納入10大旗艦計畫執行，清查有立即改善必要、易淹水地區、依《獎勵投資條例》編定未開發無公共設施，以及地主願意提供土地開闢道路者為首要，根據工業區現況，投入數十萬到數千萬不等的經費，修繕道路、排水，新建服務中心及路燈、監視器。

6年下來，共有56.62公頃的土地活化後受到業者青睞，新增297家廠商，新增約144億元產值，增加近4000人就業機會，接下來為開發在地型產業園區，再向中央爭取前瞻經費，強化原有工業區公共設施，由經發局、工務局及各區公所提報主辦，包含柳營科技工業區、永康工業區、太乙工業區、及山上北勢洲工業區等11處通過，加上中央補助，將投入2億元施作相關工程，完善設施。

由市府自行開發的新吉工業區目前土地出售率逾7成，已核准93家廠商進駐，明年底開發完成後，將帶來近萬個工作機會，七股科工區也可望在8月取得許可，明年開發。

南市經發局長殷世熙表示，未來除持續改善工業區公共工程及招商外，也會請工業區廠商協進會及區公所持續盤點並反映需求，繼續爭取下個階段的前瞻計畫補助經費，在2年內將各項目改善完成。

另外，經發局也設立了單一窗口，針對投資的需求提供媒合服務，每一個月都會召開投資會報，並針對達2億元以上的廠商投資案，協助、解決設廠等行政問題。

(中國時報)

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