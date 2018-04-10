月眉山疑濫倒走山 基市府澄清

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中國時報
╱基隆報導

「看到山在哭泣！」基隆月眉山原是綠意盎然的青翠高山，自2006年被開採設立土資場後，山頭便如「鬼剃頭」般。有民眾投訴，土資場旁邊的工地處遭到砂石車任意傾倒大量淤泥，導致整個棄土場已經「走山」，生態被破壞得體無完膚，怒轟「還給基隆好山河！」對此，市府回應，確有造成邊坡鬆動，但並非走山，已發文要求廠商盡速改善。

有基隆市民表示，3月31日去月眉山的時候，偶然經過棄土場，發現該處被傾倒大量淤泥，導致整個邊坡已經走山，有土石流的風險，且道路全毀，生態被壞得體無完膚，更嚴重的是已危及山下的居民，萬一再度發生走山後果不堪設想。

「確實有位移。」產發處漁農工程科長廖勝勇表示，該地點是在月眉土資場的工地處，獲報後，便與都發處、環保局等單位緊急現勘，發現邊坡不穩定，有位移情形，但該處仍屬於核可的水土保持計畫範圍內用地，已請水保技師提出改善計畫，並要求土資場盡速改善。

都發處建管科長粘世孟則澄清，初步了解並非土石流或走山，目前沒有危險疑慮，另外也沒有發現被堆放廢棄物，而是堆放土石，過程難免影響土壤，但並不會影響到附近居民安全。

土資場管理廠商則表示，由於該處堆置的是挖地下室的土方，所以土會比較溼，而這些軟土因堆放過多，所以造成邊坡有位移7、8公尺，但這只是臨時邊坡，目前已經處理好了，並強調絕對沒有堆放廢棄物。

(中國時報)

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