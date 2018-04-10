里長推廣飛盤運動 上千學童受惠

2018年04月10日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市永和區民生里長盧燕山長期推廣飛盤運動，不僅贈送飛盤給里民並免費教導玩飛盤技巧，將近30年的教學已送出近萬面的飛盤，堪稱永和地區的飛盤達人。

盧燕山從小就熱愛運動，瑜珈、羽毛球及飛盤樣樣來，但年輕時打羽毛球時，腳踝嚴重扭傷，當時脫臼出現了腫脹疼痛，開了二次刀後，便改玩可以活動筋骨，又不會過於劇烈的飛盤。

盧燕山說，現在老年人口越來越多，飛盤是一項能夠活動身體、又能讓頭腦靈活運用的好運動，也適合小朋友還有跟家中的毛小孩一起互動，男女老幼都適宜。飛盤不僅容易上手而且運動過程又充滿變化與樂趣，能讓人身體強健、精神飽滿。

盧燕山為推廣飛盤運動結合學校課程，在體育課時幫忙教導小朋友玩飛盤，並成立秀朗國小飛盤社，受惠學生已逾千人。盧燕山也傳授挑選飛盤的秘訣，要選擇較軟不要太厚的，這樣子不僅丟起來速度好而且攜帶方便，在拋接時也不易被割傷，可以盡情享受遊玩的樂趣。

盧燕山透露「飛盤射出後自動飛回」的獨門技巧，將飛盤45度放在胸口處然後以斜上角度向上揮出，大約在85度時放手，此時飛盤脫手後會在斜飛到最高點時循原軌道飄回手中，即使一個人也可以享受拋接的樂趣，但運動前別忘了要做好暖身，特別是手腕，肩膀，腰部與手肘部份。

(中國時報)