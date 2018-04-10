新豐國小百歲 人瑞校友回娘家

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣新豐國小前身是中崙公學校新庄子分教場，也是新豐鄉最古老的學校，為了慶祝百年生日，校方也策畫系列活動，邀請校友回娘家，預計還有百歲校友和4、5代校友、學生都將返回母校，慶祝百歲。

新豐鄉為新竹縣13鄉鎮中，教育起源較晚的鄉鎮，1918年成立的中崙公學校新庄子分教場，即是新豐國小的前身，歷經多次嚴格，形成如今模樣，校方將百年校慶訂在5月19日，將同步舉辦靜態、動態活動，包含新豐鄉長徐茂淦百壺陶藝展、師生作品展、新庄子踩街嘉年華、社區運動會、萃豐大道路跑等，另外也邀請九歌兒童劇團演出。

除此之外，校方也別出心裁，邀請百歲校友，以及四代、五代均就讀新豐國小的校友一同「回娘家」，近百歲的周進得、謝彩鳴等校友，日前在校慶暖身活動時，在親友陪伴下回校，也受到師生、學弟妹熱烈歡迎，老校友十分懷念校門旁的老榕樹，也是他們在校時的共同記憶。

校慶的主任委員為李錦復，李錦復也是前新豐鄉長，他日前陪伴岳父許乾回母校，曾孫女許筑甯目前也就讀新豐國小，縣議員鄭清漢的父親鄭萬、代表許誠忠的雙親等多名高齡校友也都返回母校，期待校慶能見到更多當年同窗的同學。

新豐鄉長徐茂淦指出，鄉公所也將以辦喜事的心情，協助校方舉辦百周年校慶，他也配合校慶展出100個陶製茶壺，和校友、參與者分享福（壺）氣，同祝學校百周年快樂。

(中國時報)

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