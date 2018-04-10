花蓮農兵橋又裂 仍通行無虞

友善列印
中國時報
／花蓮報導

花蓮市老舊橋梁「農兵橋」，歷經0206花蓮大地震後被民眾發現農兵橋護欄龜裂加劇、橋面明顯高低差裂縫，憂心有安全疑慮，花蓮市長魏嘉賢9日率員前往視察，初步確認未影響車輛通行安全，預計10月汛期過後，將由嘉邑行善團進行動工改建。

橋齡逾半世紀的農兵橋，橋身老舊、橋面寬度不足，前年檢出橋面下陷、橋墩出現多處龜裂，但市公所遲遲未有經費修建，2月時再度遭逢地震劇烈搖晃，民意里長顏春有反映，農兵橋護欄的裂縫擴大、橋頭的裂縫也出現明顯的高低落差。

魏嘉賢昨日會同里長、建設課長徐國成、市民代表李振瑋等人前往勘查橋梁裂縫，魏嘉賢表示，地震後立即封橋進行檢修，經橋梁結構技師與土木技士評估後，認為橋梁結構尚沒有安全疑慮，於是重新開放民眾通行。

魏嘉賢說，農兵橋為跨越美崙溪，連結火車站與美崙地區的主要橋梁之一，橋身的銜接縫設計為橋梁安全設置，至於橋面高低落差問題將會優先盡速修復填平，不至於影響到整座橋的結構安全，預計在10月防汛期過後，將報請嘉邑行善團出資改建。

農兵橋一帶舊名「農兵庄」，為清代漢人早期屯墾開發的區域，未來橋梁改建後將更名為「仁兵橋」，橋面從6.5公尺拓寬為10公尺，並重新規畫東西側引道，配合河川治理計畫及公路設計規範，改善河道斷面，繼續維持橋梁的安全與功能。

(中國時報)

志斌豆瓣醬 打造產業故事館 台女刺青師 勇奪芝加哥大獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。