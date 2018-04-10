花蓮農兵橋又裂 仍通行無虞

2018年04月10日 01:43 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮市老舊橋梁「農兵橋」，歷經0206花蓮大地震後被民眾發現農兵橋護欄龜裂加劇、橋面明顯高低差裂縫，憂心有安全疑慮，花蓮市長魏嘉賢9日率員前往視察，初步確認未影響車輛通行安全，預計10月汛期過後，將由嘉邑行善團進行動工改建。

橋齡逾半世紀的農兵橋，橋身老舊、橋面寬度不足，前年檢出橋面下陷、橋墩出現多處龜裂，但市公所遲遲未有經費修建，2月時再度遭逢地震劇烈搖晃，民意里長顏春有反映，農兵橋護欄的裂縫擴大、橋頭的裂縫也出現明顯的高低落差。

魏嘉賢昨日會同里長、建設課長徐國成、市民代表李振瑋等人前往勘查橋梁裂縫，魏嘉賢表示，地震後立即封橋進行檢修，經橋梁結構技師與土木技士評估後，認為橋梁結構尚沒有安全疑慮，於是重新開放民眾通行。

魏嘉賢說，農兵橋為跨越美崙溪，連結火車站與美崙地區的主要橋梁之一，橋身的銜接縫設計為橋梁安全設置，至於橋面高低落差問題將會優先盡速修復填平，不至於影響到整座橋的結構安全，預計在10月防汛期過後，將報請嘉邑行善團出資改建。

農兵橋一帶舊名「農兵庄」，為清代漢人早期屯墾開發的區域，未來橋梁改建後將更名為「仁兵橋」，橋面從6.5公尺拓寬為10公尺，並重新規畫東西側引道，配合河川治理計畫及公路設計規範，改善河道斷面，繼續維持橋梁的安全與功能。

(中國時報)