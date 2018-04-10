邊躲通緝邊生子 檢警尋獲失蹤兒

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中國時報
／雲林報導

蔡男與張姓同居女友2010年因詐欺取財案被通緝，張女2010及2013年期間各生下1兒，為躲避查緝，未替兩兒報戶口、接種疫苗及就學，檢方唯恐兄弟倆發生不測，透過雲林婦幼保護平台積極追查，終於找到兩人藏匿處進而尋獲小兄弟，幸孩子平安。

雲林縣府社會處緊急介入安置，帶小兄弟檢查身體，幸好一切都正常，8歲的哥哥對於數字及簡單算數認知都不錯，立即安排入學，兄弟目前都住在寄養家庭，爸媽則被解送嘉義地檢署歸案。

檢方指出，蔡男與張女是男女朋友，2010年因為詐欺取財案遭通緝，兩人同居期間分別於2010年及2013年生下兒子，並四處躲藏，出生通報後經戶政機關多次通知均未申報戶籍，即由戶政所逕入戶籍取得身分，因此各項系統都無法查獲兄弟的姓名及年籍等資訊。

檢方表示，因為公部門各系統都沒有兄弟的資料，導致兄弟沒有正常地接受疫苗接種，已經8歲的哥哥按規定去年就應該上學卻未就學，弟弟也已經5歲，兩人都生死未卜。

雲林地檢署鑑於去年發生震驚社會的6年間邊生邊殺3子案，唯恐駭人悲劇重演，透過「雲林地區婦幼保護聯繫平台」多次召開工作小組會議，檢察官吳文城指揮員警經過好幾個月偵辦，數次南下高雄探訪，發現張女在高雄市小港區某婦產科診所生產時，所留的資料全是假的，一度斷了線索。

檢警鍥而不捨，並再深入討論追查後，發現張女懷孕期間還曾到高雄市新興區另一家婦產科診所產檢，於是前往調閱相關資料，才從所留的人頭行動電話號碼及LINE個人資料中，分析比對出蔡男、張女可能的藏身處，終於在高雄查緝到蔡男與張女，順利找到小兄弟。

(中國時報)

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